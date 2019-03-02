تعرفي على طريقة تحضير كرات اللحم النباتية

تقدم الشيف أميرة شنب طريقة عمل كرات اللحمة النباتية



المقادير:



1 ملعقة كبيرة بذر كتان منقوع

3 ملاعق كبيرة ماء

نصف كوب عين جمل مفروم محمص

250 جرام مشروم مشوي

3 فصوص ثوم مفروم

نصف حبة بصل مفروم

500 جرام فاصوليا سوداء مسلوقة

2 ملعقة كبيرة خميرة

ثلاثة أرباع ملعقة صغيرة

ملح

فلفل أسود

ثلاثة أرباع كوب بقسماط

1 بطاطس مهروسة للتقديم

1 و نصف كوب

مارينارا صوص

خبز



طريقة التحضير:

* باستخدام كبة كهربائية، تفرم الفاصوليا والبصل والثوم وعين الجمل والمشروم وبذر الكتان مع البقسماط والخميرة والملح والفلفل



* تضاف البطاطس المهروسة ثم يعاد الفرم



* تشكل العجينة كرات بحجم متوسط تحمر في طاسة بها زيت ساخن



* يقطع العيش ويدهن بصوص المارينارا ويدخل فرنا ساخنا حتى يتحمص