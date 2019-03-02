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مرأة

تعرفي على طريقة تحضير كرات اللحم النباتية

السبت 02/مارس/2019 - 10:00 ص
صورة أرشفية
صورة أرشفية
أسماء عبد الحفيظ
تقدم الشيف أميرة شنب طريقة عمل كرات اللحمة النباتية

المقادير:

1 ملعقة كبيرة بذر كتان منقوع
3 ملاعق كبيرة ماء
نصف كوب عين جمل مفروم محمص
250 جرام مشروم مشوي
3 فصوص ثوم مفروم
نصف حبة بصل مفروم
500 جرام فاصوليا سوداء مسلوقة
2 ملعقة كبيرة خميرة
ثلاثة أرباع ملعقة صغيرة
ملح
فلفل أسود
ثلاثة أرباع كوب بقسماط
1 بطاطس مهروسة للتقديم
1 و نصف كوب
مارينارا صوص
خبز

طريقة التحضير:
* باستخدام كبة كهربائية، تفرم الفاصوليا والبصل والثوم وعين الجمل والمشروم وبذر الكتان مع البقسماط والخميرة والملح والفلفل

* تضاف البطاطس المهروسة ثم يعاد الفرم

* تشكل العجينة كرات بحجم متوسط تحمر في طاسة بها زيت ساخن

* يقطع العيش ويدهن بصوص المارينارا ويدخل فرنا ساخنا حتى يتحمص

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