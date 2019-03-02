تعرفي على طريقة تحضير كرات اللحم النباتية

تقدم الشيف أميرة شنب طريقة عمل كرات اللحمة النباتية
المقادير:
1 ملعقة كبيرة بذر كتان منقوع
3 ملاعق كبيرة ماء
نصف كوب عين جمل مفروم محمص
250 جرام مشروم مشوي
3 فصوص ثوم مفروم
نصف حبة بصل مفروم
500 جرام فاصوليا سوداء مسلوقة
2 ملعقة كبيرة خميرة
ثلاثة أرباع ملعقة صغيرة
ملح
فلفل أسود
ثلاثة أرباع كوب بقسماط
1 بطاطس مهروسة للتقديم
1 و نصف كوب
مارينارا صوص
خبز
طريقة التحضير:
* باستخدام كبة كهربائية، تفرم الفاصوليا والبصل والثوم وعين الجمل والمشروم وبذر الكتان مع البقسماط والخميرة والملح والفلفل
* تضاف البطاطس المهروسة ثم يعاد الفرم
* تشكل العجينة كرات بحجم متوسط تحمر في طاسة بها زيت ساخن
* يقطع العيش ويدهن بصوص المارينارا ويدخل فرنا ساخنا حتى يتحمص
المقادير:
1 ملعقة كبيرة بذر كتان منقوع
3 ملاعق كبيرة ماء
نصف كوب عين جمل مفروم محمص
250 جرام مشروم مشوي
3 فصوص ثوم مفروم
نصف حبة بصل مفروم
500 جرام فاصوليا سوداء مسلوقة
2 ملعقة كبيرة خميرة
ثلاثة أرباع ملعقة صغيرة
ملح
فلفل أسود
ثلاثة أرباع كوب بقسماط
1 بطاطس مهروسة للتقديم
1 و نصف كوب
مارينارا صوص
خبز
طريقة التحضير:
* باستخدام كبة كهربائية، تفرم الفاصوليا والبصل والثوم وعين الجمل والمشروم وبذر الكتان مع البقسماط والخميرة والملح والفلفل
* تضاف البطاطس المهروسة ثم يعاد الفرم
* تشكل العجينة كرات بحجم متوسط تحمر في طاسة بها زيت ساخن
* يقطع العيش ويدهن بصوص المارينارا ويدخل فرنا ساخنا حتى يتحمص