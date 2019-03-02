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رياضة

الزمالك يختتم تدريباته اليوم في أنجولا

السبت 02/مارس/2019 - 09:36 ص
صدى البلد
ملك موسي
يخوض الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، تدريبه الختامي في أنجولا اليوم السبت استعدادا لمباراة بترو أتلتيكو غدًا، في الجولة الرابعة من دور المجموعات لبطولة الكونفدرالية الإفريقية.

وكان الزمالك توجه إلى العاصمة الأنجولية لواندا أمس الجمعة، على متن طائرة خاصة في رحلة استغرقت 8 ساعات تقريبًا، تخللها ترانزيت بالسودان لتزويد الطائرة بالوقود و تقام المباراة على ملعب 11 نوفمبر، في السادسة بتوقيت القاهرة، الخامسة بتوقيت أنجولا.

ويسعى الفريق الأبيض لتحقيق الفوز في المباراة المرتقبة، للحفاظ على حظوظه في التأهل للدور ربع النهائي من البطولة الإفريقية، بعد فشله في تحقيق أي فوز خلال الثلاث جولات الماضية، ليتذيل مجموعته برصيد نقطتين فقط، من تعادلين وخسارة.

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