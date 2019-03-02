الزمالك يختتم تدريباته اليوم في أنجولا

يخوض الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، تدريبه الختامي في أنجولا اليوم السبت استعدادا لمباراة بترو أتلتيكو غدًا، في الجولة الرابعة من دور المجموعات لبطولة الكونفدرالية الإفريقية.





وكان الزمالك توجه إلى العاصمة الأنجولية لواندا أمس الجمعة، على متن طائرة خاصة في رحلة استغرقت 8 ساعات تقريبًا، تخللها ترانزيت بالسودان لتزويد الطائرة بالوقود و تقام المباراة على ملعب 11 نوفمبر، في السادسة بتوقيت القاهرة، الخامسة بتوقيت أنجولا.



