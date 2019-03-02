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أخبار العالم

الصين تحذر كندا من تسليم مديرة هواوي لأمريكا

السبت 02/مارس/2019 - 08:00 ص
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
أحمد قاسم
حذرت وزارة الخارجية الصينية، اليوم السبت، كندا من تسليم المديرة المالية لشركة هواوي الصينية للتكنولوجيا منج وان تشو إلى الولايات المتحدة.

وقال المتحدث الرسمي باسم الخارجية، لو كانج في بيان نشرته وكالة "سبوتنك": "أعرب الجانب الصيني عن استيائه، واحتجاجه الشديد على الجانب الكندي فيما يتعلق بمثابرته في الترويج لما يسمى إجراءات تسليم السيدة منغ وان تشو، وقد قدمت بكين بالفعل إخطارا صارما بهذا الصدد".

وأعلنت السلطات الكندية، الجمعة، أنها سوف تنظر في إجراءات تسليم المديرة المالية لشركة هواوي الصينية للتكنولوجيا منج وان تشو، إلى الولايات المتحدة الأمريكية.

وقال مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي كريستوفر راي إن "الاتهامات تفضح تصرفات هواوي السافرة والمستمرة لاستغلال الشركات الأمريكية والمؤسسات المالية وتهديد سوق العمل العالمي الحر والعادل".

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