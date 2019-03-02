الفتوح والنصر والمتولي.. بوابات تأخذك إلي تاريخ يسكن شوارع القاهرة

قبل أكثر من 1000 عام لم تكن القاهرة بالحال التي عليه الآن، حيث كانت محاطة بسور كبير كما تم التخطيط لها حينها، وهذا السور كانت له عدة بوابات للعبور منها إلي العاصمة وشوارعها التي يسكنها تاريخ عظيم وآثار لا تقل عنه عظمة.



ما هي هذه البوابات وأصل تسميتها؟،وغيرها من الأسئلة التي تكشف الكثير عنها وما خلفها من أسرار،اجاب عليها د.محمد عبد اللطيف أستاذ الآثار الإسلامية والقبطية بجامعة المنصورة ومساعد وزير الآثار السابق.



قال عبد اللطيف:بعد أن دخل الفاطميون مصر بقيادة جوهر الصقلى سنة 359 هـ/ 969 م وقضوا على الدولة الإخشيدية، فكر جوهر فى بناء عاصمة للخليفة الفاطمى المعز لدين الله الذي كان لا يزال يقيم فى بلاد المغرب، تمهيدًا لانتقاله إلى مصر.



وبعد الانتهاء من بناء المدينة سماها جوهر بالمنصورية، نسبة إلى الخليفة المنصور الفاطمي والد الخليفة المعز لدين الله، وظلت تعرف بهذا الاسم حتى قدم الخليفة المعز إلى مصر، وغير اسمها وجعلها القاهرة المعزية.



ويرجع السبب في اختيار المعز لهذا الاسم تفاؤلًا منه بأن عاصمته الجديدة ستكون قاهرة العواصم والمدن السابقة لها جميعًا،وهو اسم يدل على القوة والمجد، وهناك رأى آخر يقول أن سبب التسمية يعود إلى أن بناءها بدأ فيه عند طلوع كوكب القاهر فسميت القاهرة.



وتابع:ومدينة القاهرة كانت مثل أى مدينة فى العصور الوسطي لها سور خارجى وأربع جهات،ويتم الدخول إليها من عدة أبواب بعضها اندثر ولم يعد قائمًا مثل باب القوس ، البرقية ، المحروق ، سعادة ، القنطرة ، الفرج ، الخوخة.



لكن لحسن الحظ فإن أبواب القاهرة لم تندثر جميعها، ومازال بعضها قائمًا حتى الآن مثل باب الفتوح وباب النصر وباب زويلة،وهذه الأبواب الثلاثة تكون قطعة من أعظم التحصينات الحربية فى الإسلام، ولا يوجد لهذه الأبواب حاليًا مثيل على الإطلاق.



وبالنسبة لباب الفتوح فسمى كذلك لأنه كما ذكرت المصادر التاريخية ،كان يستخدم فى خروج الجيوش التى تجهزها الدولة لتأديب الخارجين عليها أو لتأمين حدودها الخارجية أو بعمل فتوحات أخرى تضم إلى مساحة الدولة.



أما باب زويلة نسبة إلى قبيلة زويلة من قبائل البربر التى جاءت مع جيش جوهر الصقلى من الغرب،وباب النصر فقد سمى كذلك لأنه كان فى غالب الأمر يتم منه دخول الجيوش المسلمة التى خرجت من مصر وعادت منتصرة.

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وقد أطلق العامة أيضًا على باب زويلة اسم بوابة المتولى، وذلك لأنه كان يجلس أمامها متولى الحسبة ويمثل حاليًا الجمارك أو الضرائب،حيث كان يأخذ رسوما أو ضرائب على البضائع الداخلة أو الخارجة من البلاد.



والجدير بالذكر أن كلا من باب الفتوح ، النصر ، زويلة من أعمال الأمير بدر الجمالى وزير الخليفة الفاطمى المستنصر بالله ما بين سنة 480 - 484 هـ/ 1087م – 1091م.