الجيش الروسي يتزود بأنواع جديدة من الذخائر

قالت وكالة "نوفوستي" الروسية، اليوم السبت، إن الجيش الروسي يعكف على تصميم أنواع جديدة من ذخائر الأسلحة الخفيفة.



ونقلت الوكالة، عن كبير المصممين في المعهد المركزي لتصميم الأجهزة الدقيقة، إيجور أليكسيف، قوله: "صميمي المعهد ابتكروا ذخائر حارقة جديدة عيار 12.7 ملم بمقدورها إشعال المحروقات الثقيلة".



وأضاف، أن المعهد انتهى كذلك من العمل على تصميم نوعين من الذخائر، وهما ذخائر حارقة، وأخرى خارقة عيار 5.45 ملم.



وأوضح أن المعهد تلقى من وزارة الدفاع الروسية طلبا بتصميم طلقات أكثر دقة، قادرة على خرق الدروع الخفيفة تدخل في قوام طقم البزة العسكرية الواعدة للجندي الروسي من طراز "راتنيك".

