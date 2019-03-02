70 مليون دولار خسائر فى الخطوط الجوية القطرية بسبب دعم الإرهاب

عرضت أمس الجمعة قناة قطريليكس، تقريرا يوضح فشل الخطوط الجوية القطرية في محاولة التوسع داخل السوق الإفريقى، للتغلب على خسائرها فى الفترة الاخيرة.



وأكد التقرير الذي بثته القناة، أن الخطوط الجوية القطرية، دفعت ثمنًا غاليا نتيجة دعم العناصر العناصر الإرهابية على حساب الدولة القطرية.



وأوضح التقرير، أن الشركة خسرت ما يقرب من 70 مليون دولار فى عام 2018، وذلك بسبب دعمها للعناصر الارهابية.