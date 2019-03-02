ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

أخبار العالم

اليمن تدعو إيران للتوقف عن زعزعة أمن المنطقة ودعم ميليشيات الحوثي

السبت 02/مارس/2019 - 07:57 ص
علم اليمن
علم اليمن
أ ش أ
دعا وزير الخارجية اليمني، خالد اليماني، إيران إلى الالتزام بمبادئ منظمة التعاون الإسلامي والتوقف عن دعم ميليشيات الحوثي بالأموال والأسلحة وزعزعة أمن المنطقة.

وأوضح اليماني - في كلمة بلاده بالمؤتمر الوزاري لمنظمة التعاون الإسلامي المنعقد في العاصمة الإمارتية أبوظبي حسبما أوردتها قناة العربية الاخبارية اليوم السبت - أن اتفاق السويد مضى عليه أكثر من شهرين ونصف الشهر ولا يزال الانقلابيون يماطلون ويراوغون في تنفيذ تلك الاتفاقات، ويرفضون مبدأ الانسحاب وفتح الممرات الإنسانية، إضافة إلى إعاقة عمل الأمم المتحدة.
وأكد أن الحكومة اليمنية لا تقر بمبدأ الفشل في تنفيذ مخرجات السويد، لأن الفشل سيعيد البلاد إلى مربع الحرب في الحديدة وسيسقط الزخم الذي ترتب عنه اتفاقات ستوكهولم والدعم الدولي غير المحدود لحل الأزمة اليمنية.

وفيما يتعلق بالوضع الانساني، قدم وزير الخارجية، باسم الحكومة ونيابة عن ابناء الشعب اليمني الشكر والامتنان لكافة الدول التي قدمت مساعدات سخية لصالح خطة الاستجابة الانسانية للعام الجاري 2019 والتي بلغت 2.6 مليار دولار، وخص بالشكر المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة ودولة الكويت على التعهدات التي وصلت قرابة الـ 50% من حجم التعهدات الحالية.

ودعا المجتمع الدولي، إلى عدم تجاهل أسباب الكارثة الانسانية والمرتبطة بممارسات المليشيات الحوثية التي جعلت - بحسب تقارير منظمات الأمم المتحدة- من الوضع الإنساني وسيلة لابتزاز المجتمع الدولي والمنظمات الدولية حيث تنهب المساعدات وتتحكم في توزيعها وتتلاعب بقوائم المستفيدين من أجل تمويل آلة الحرب وتعزيز سلطتها في المناطق الخاضعة لسيطرتها.

وأكد دعم اليمن لتوحيد جهود دول المنظمة لمواجهة الارهاب والتطرف ومكافحة ظاهرة "الاسلاموفوبيا" التي هي احد النتائج المباشرة للإرهاب، داعيا لتعزيز الحوار بين الأديان وقبل ذلك تعزيز وتفعيل الحوار بين المذاهب الاسلامية.

في السياق ذاته، واصلت ميليشيات الحوثي استهدافها المنشآت الخاصة ومواقع الجيش الوطني في مدينة ومديريات محافظة الحديدة بالأسلحة الثقيلة والرشاشة.

وأفادت مصادر محلية في المدينة أن الميليشيات استهدفت مجمع إخوان ثابت التجاري والصناعي وسط المدينة بقذيفتي هاون، ما أسفر عن حدوث أضرار كبيرة في المجمع.كما صعدت الميليشيات قصفها واستهدافها لمواقع الجيش الوطني بقذائف الهاون شرق الدريهمي، فيما استهدفت مواقع أخرى لقوات الجيش بحي 7 يوليو برصاص القناصة.

ترشيحاتنا

طلب اجازة لرؤية أطفاله فحال بينهم الموت.. قصة عماد ضحية حادث محطة مصر .. رحلة بحث للأهل تنتهي بالمشرحة.. وأسرته: كان ملاكا يمشي علي الأرض ويحظي بحب الجميع

محافظ القاهرة: 600 أتوبيس نقل عام لخدمة الجماهير ببطولة افريقيا

مي حلمي تتألق بإطلالة جذابة ..صور

رزق الصياد واسع.. عثر على سمكة 25 كيلوجرام في بحيرة

اليوم.. نظر دعوى وقف قرار فرض رسوم على مكرري العمرة

أنباء عن تشكيل حكومة جديدة في الجزائر

تعرف على شروط الحصول على وحدات الطعام المتنقلة.. خدمات

روبرت فيسك يفضح إسرائيل ويكشف دورها في أزمة الهند وباكستان

عمرو أديب يثبت تلقي حمد بن جاسم لرشوة بشهادة أحد العاملين في بنك باركليز.. فيديو

السودان يفضح قناة الجزيرة: تفتقد للمهنية

بعد إحالة أوراقة للمفتي..الحكم على طبيب كفر الشيخ المتهم بذبح زوجته وأطفالة

فضيحة.. منظمات حقوق المرضى متهمة بتلقى رشوة من الشركات الأمريكية

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

90 صورة لفناني الحرف التراثية بالوادي الجديد..فتيات يغزلن علي خيوط السجاد..وشباب يبدعون بحرق الطين

أهالي أسوان يشيعون اثنين من ضحايا حادث قطار محطة مصر .. صور

بكماء تعاني الإهمال 12 عامًا بأسيوط.. والمحافظ يستجيب لها.. صور

تشييع جنازة رئيسة روتاري الإسكندرية ضحية قطار محطة مصر ..صور

مسعفان يعثران على 23 ألف جنيه في حادث بكفر الشيخ.. صور

فيديو

توقعات الجماهير لمباراة الزمالك وبترو أتليتكو الانجولي
عمرو أديب يثبت تلقي حمد بن جاسم لرشوة بشهادة أحد العاملين في بنك باركليز.. فيديو
عمرو أديب مدافعًا عن محمد صلاح: حملة ممنهجة لتشويه اللاعب.. فيديو
بعد ضبطهم.. أديب يعرض فيديو لعصابة السطو على محل مجوهرات حدائق الأهرام
حسن المستكاوي لـ أجيري: فين عبدالله السعيد وعبدالله جمعة.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

ما توقعاتك لمباراة ريال مدريد وبرشلونة في الدوري الإسباني؟

ما توقعاتك لمباراة ريال مدريد وبرشلونة في الدوري الإسباني؟