في ذكرى رحيلها.. سبب تراجع أهل زينات صدقي عن التبرؤ منها

يُصادف اليوم السبت ذكرى رحيل الفنانة زينات صدقي التي رحلت عن عالمنا 2 مارس 1978 بعد صراع مع المرض وعقب ثماني سنوات من المعاناة من الفقر بسبب عدم تلقيها عروضًا في الأعوام الأخيرة من حياتها.





ما لا يعرفه الكثير أن عائلة زينات صدقي تبرأت منها بعد أن اختارت دخول مجال الفن لسنوات طويلة، ولكنهم تراجعوا عن موقفهم بعد تكريم الرئيس الراحل محمد أنور السادات لها؛ حيث شعروا بعد ذلك بالفخر بها مما دفع زينات صدقي للتصريح بإحدى المقابلات التلفزيونية: "اللهم انصر الفنانين على أهاليهم الذين لم يعترفوا بالفن".



