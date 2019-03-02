فيس بوك ترفع دعوى قضائية ضد مروجي بيع الحسابات الوهمية

رفعت شركة "فيس بوك" دعوى قضائية في محكمة فيدرالية أمريكية باسم شبكتي "فيس بوك" و"إنستجرام" بحق أربع شركات وثلاثة أشخاص مقرهم الصين تتهمهم بترويج وبيع حسابات وهمية.



وقالت شركة "فيس بوك" ـ في بيان أوردته قناة "الحرة" الإخبارية اليوم، السبت ـ إن المتهمين استغلوا مواقع "فيس بوك" و"إنستجرام"، بالإضافة إلى "تويتر" و"جوجل" في عملية البيع، مضيفة أنها حولت الأمر إلى القضاء للتأكيد على أنها لا تتسامح مطلقا في عمليات التحايل.



وأوضحت "فيس بوك" أنها تعمل بقوة على حماية منصاتها الرقمية، وأنها تكرس جهود قوية لكشف تلك السلوكيات وإيقافها، بما في ذلك تعطيل ملايين الحسابات الوهمية يوميا.