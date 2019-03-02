تطورات الحالة الصحية للنجم أحمد عز

تعافى النجم أحمد عز من مرض التهاب الأحبال الصوتية الذي كان يعاني منه خلال الأيام الماضية بسبب انفعاله بأحد مشاهده بالجزء الثاني من فيلم "ولاد رزق"، حيث فقد صوته بسبب صراخه بشكل أثر سلبًا على الأحبال الصوتية وأدى إلى توقف تصوير مشاهده لأكثر من يومين.



ويستأنف عز اليوم، السبت، مشاهده المتبقية بهذا العمل الذي يشاركه بطولته نخبة كبيرة من الفنانين منهم خالد الصاوي وباسم سمرة وأحمد الفيشاوي وعمرو يوسف وأحمد داود.



من ناحية أخرى، انتهى أحمد عز من تصوير مشاهده المتبقية بفيلم الممر وينتظر عرضه خلال الفترة القادم.

