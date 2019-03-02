إصابة 9 أشخاص في حادث بطريق القاهرة - الإسماعيلية الزراعي بالشرقية

أصيب ٩ أشخاص، فى حادث تصادم سيارتين بطريق "القاهرة- الإسماعيلية الزراعى" بالقرب من قرية غيتة التابعة لدائرة مركز بلبيس بمحافظة الشرقية.



تلقى اللواء جرير مصطفى مدير أمن الشرقية، إخطارًا من اللواء محمد والي مدير المباحث الجنائية، يفيد بتلقي مركز شرطة بلبيس بلاغًا بوقوع حادث تصادم سيارتين بطريق "القاهرة-الإسماعيلية الزراعى" بالقرب من قرية غيتة بدائرة مركز بلبيس، ما أسفر عن إصابة ٩ أشخاص جراء الحادث.



وتم نقل المصابين لمستشفى بلبيس المركزي، لتلقي العلاج اللازم، وتبين إصابتهم بجروح وكدمات متفرقة بالجسد، وتحرر المحضر اللازم.