الصين تهدد بتوجيه ضربة قاصمة للاقتصاد التركي

هدد السفير الصيني لدى تركيا بتوجيه ضربة قاصمة للاقتصاد، وذلك عقب انتقاد أنقرة لمعاملة السلطات الصينية للإيجور المسلمين، قائلًا "أنقرة تخاطر بتقويض العلاقات الاقتصادية مع بكين إذا استمرت في سياستها".



وجاء تحذير السفير دينج لي في الوقت الذي تتطلع فيه الشركات الصينية للاستثمار في مشروعات الطاقة والبنية الأساسية الكبرى في تركيا.



وفي نفس السياق كرر وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو انتقادات بلاده لبكين في اجتماع للأمم المتحدة هذا الأسبوع وطالب الصين باحترام حقوق الإنسان والحرية الدينية.



وقال السفير دينج لي "يمكن أن تكون هناك خلافات أو سوء فهم بين الأصدقاء لكن يجب أن نحلها من خلال الحوار انتقاد صديقك علنا في كل مكان ليس نهجا بناء".