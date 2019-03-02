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حوادث

مصرع طالب دهسته سيارة نقل خلال لعبه أمام منزله بالبحيرة

السبت 02/مارس/2019 - 10:07 ص
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
جمالات الدمنهورى
لقى طالب بالمرحلة الابتدائية مصرعه صدمته سيارة حال رجوعها للخلف خلال قيامه باللهو أمام منزله الكائن بقرية شابور بدائرة مركز كوم حمادة، وتم نقل الجثة لمشرحة المستشفى العام تحت تصرف النيابة.

تلقى اللواء جمال الرشيدى مدير أمن البحيرة بلاغا من مركز شرطة كوم حمادة بوقوع حادث تصادم أمام مدخل قرية كفر مجاهد لدائرة المركز وبالانتقال والفحص والمعاينة تبين أنه خلال قيام الطفل "محمد م ط أ" طالب سنة "باللهو أمام منزله بالقرية المٌشار إليها اصطدمت به سيارة (نقل) بدون لوحات معدنية قيادة "محمد إ ع ح" 22 سنة سائق ومقيم قرية شابور بدائرة المركز حال رجوع قائدها بها للخلف، مما أدى لإصابته ووفاته.

وتم نقل الجثة لمشرحة مستشفى كوم حمادة العام وتم التحفظ على السيارة وقائدها.. وبسؤال كل من: قائد السيارة المذكور، جد الطفل المتوفى  "طلعت ال أ" 71 سنة بالمعاش ومقيم بذات الناحية قررا بمضمون ما تقدم.. تحرر المحضر اللازم.. وجار العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

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