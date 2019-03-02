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اقتصاد

سعر الدولار والعملات الأجنبية اليوم السبت 2 مارس 2019

السبت 02/مارس/2019 - 09:54 ص
صدى البلد
ولاء عبد الكريم
سجل الدولار والعملات الأجنبية، اليوم، السبت 2 مارس 2019، استقرارا، حيث سجل الدولار الأمريكي نحو 17.4786 جنيه للشراء و17.5786 جنيه للبيع، وفقا لآخر البيانات الرسمية الصادرة عن البنك المركزي.

كما سجل اليورو الأوروبي نحو 19.8924 جنيه للشراء، و20.0132 جنيه للبيع، بينما سجل الجنيه الإسترليني نحو 23.2850 جنيه للشراء و23.4077 جنيه للبيع.

وبلغ سعر الفرنك السويسري نحو 17.5207 جنيه للشراء و17.6280 جنيه للبيع، بينما سجل 100 ين ياباني نحو 15.8077 جنيه للشراء و15.9039 جنيه للبيع، وبلغ سعر اليوان الصيني نحو 2.6155 جنيه للشراء و2.6307 جنيه للبيع.

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