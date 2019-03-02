توحيد العلامات الإرشادية والتجارية لخدمة الهوية البصرية بجامعة بنها

قدمت الدكتورة ريهام الجندي المدرس بقسم الاعلان كلية الفنون التطبيقية عرض تقديمي لنماذج أعمال طلاب الفرقة الثانية عن مقرر العلامات الإرشادية وكذا مقرر العلامات التجارية لطلاب قسم الإعلان الفرقة الثالثة.



جاء ذلك خلال انعقاد مجلس جامعة بنها في جلسته الأخير برئاسة الدكتور حسين المغربي القائم بأعمال رئيس الجامعه وحضور الدكتور علاء عبدالحليم محافظ القليوبية وعمداء كليات الجامعة.



وقالت الجندي إن الدكتور عبد المؤمن شمس القرنفيلي عميد كلية الفنون التطبيقية قام بتوجيه مشاريع الطلاب العملية للمقررات العلمية بالكلية لخدمة هوية جامعة بنها، حيث تنافس الطلاب في قسم الإعلان على وضع معالجات جرافيكية مميزة لمختلف كليات الجامعة لخدمة الهوية البصرية.



وأكد الدكتور المغربي أن الهدف من توحيد العلامات الارشادية والتجارية لجامعة بنها وكلياتها الـ15 هو إبراز هوية الجامعة بما يتناسب مع الدور التعليمي والبحثي والتكنولوجي لها وطبقا لإستراتيجية وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.

