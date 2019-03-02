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صحة الجيزة: 5 ملايين و400 ألف مواطن مستهدفون في المرحلة الـ3 من 100 مليون صحة.. فيديو

السبت 02/مارس/2019 - 10:03 ص
صدى البلد
مي محمد
أكدت الدكتورة هناء سرور، مدير مديرية الشئون الصحية بالجيزة، أن المرحلة الثالثة من حملة "100 مليون صحة" بدأت فعاليتها أمس داخل محافظة الجيزة.

وأشارت "سرور" خلال مداخلة هاتفية لها ببرنامج "8 الصبح" المذاع عبر فضائية "dmc"، اليوم، السبت، إلى أن هناك 5 ملايين و400 ألف مواطن مستهدفون في الحملة، لافتة إلى أن هناك 45 عيادة متنقلة إضافة إلى 1767 فرقة خارجية.

وأردفت مدير مديرية الشئون الصحية بالجيزة، أنه تم تدريب الفرق الخارجية على مكافحة العدوى، تشغيل الأجهزة، وكيفية التعامل مع المواطنين، مضيفة أن العيادات المتنقلة ستكون منتشرة أمام الجوامع، الكنائس، المولات التجارية، وداخل الجامعات.

ونوهت إلى أن هناك رقم هاتف يمكن للمواطن التواصل مع الحملة ومعرفة أماكن تواجدها وكل ما يخصها 01012099967، موضحة أن هذا خاص بمحافظة الجيزة فقط.

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