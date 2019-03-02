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حوادث

إصابة 5 أشخاص في مشاجرة بسبب الميراث بإحدى قرى البحيرة

السبت 02/مارس/2019 - 10:10 ص
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
جمالات الدمنهورى
أصيب 5 أشخاص بجروح وسحجات وكدمات متنوعة بالجسم أثر نشوب مشاجرة في قرية الطيرية بدائرة مركز كوم حمادة بسبب خلاف على الميراث وتم نقل المصابين للمستشفى العام لتلقى العلاج اللازم.

كان اللواء جمال الرشيدى مدير أمن البحيرة تلقى بلاغا من مركز شرطة كوم حمادة بوقوع مشاجرة بقرية الطيرية بدائرة المركز وبالانتقال والفحص تبين حدوث مشاجرة بين كل من عبدالناصر ع ال "موظف"، ومحمد "عامل" مصاب بجروح وسحجات بالوجه والرأس، وجمال "عاطل" مصاب بجرح طعنى شبه نافذ بالصدر (نجلى الأول)، كطرف أول، وضم الطرف ثاني كل من إيمان م ع  "ربة منزل"، مصابة بجرح باليد اليمنى، ومحمد ع ا "طالب" مصاب بجروح بالبطن والذراع الأيسر وشقيقه عبد الله "عامل" مصاب بجروح بالرأس والذراع الأيسر (نجلى الأولى).     

كما تبين أن جميعهم من عائلة واحدة ومقيمين بذات الناحية لخلافات بسبب الميراث قام على أثرها الطرفين بالتعدى على بعضهما بالضرب وإحداث الإصابات المُشار إليها.

تم نقل المصابين لمستشفى كوم حمادة العام وإسعافهم وعمل اللازم لهم، وغادروها تحت الحراسة اللازمة، عدا الثالث من الطرف الأول تم تحويله لمستشفى إيتاى البارود العام للعلاج، وبسؤال طرفى المشاجرة، قرروا بمضمون ما تقدم، وتحرر المحضر اللازم، وجار العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

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