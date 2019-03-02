الاحتفال بمبادرة نبتة لإسعاد 150 طفلا وطفلة من الأيتام بالعريش

تنظم مؤسسة الشجرة للتنمية والفن بمحافظة شمال سيناء احتفالا اليوم "السبت" لإدخال البهجة والسعادة على الأطفال الأيتام تحت عنوان (نبتة) وذلك بمقر الجمعية بالعريش، حيث يشرف على تنفيذ الاحتفال فريق التطوع بالمؤسسة.



وأكد محمد التمساح رئيس المؤسسة أن الاحتفال يهدف لإدخال البهجة والسعادة على 150 طفلا من الأيتام من أسر المنقولين من الشيخ زويد ورفح، وكذلك الأطفال الأيتام من أبناء الأسر الأشد احتياجا ًوالأطفال الذين ترعاهم الجمعيات الأهلية.



وأشار إلى أن الشركاء المساهمين في المبادرة هم قافلة شعاع الخير (جامعة الزقازيق)، ومركز شباب مدينة العريش (الساحة الشعبية)، ومديرية الصحة بشمال سيناء (إدارة التثقيف الصحي)، منوها بأن المؤسسة على استعداد لقبول التبرعات العينية والمادية من أجل إسعاد الأطفال.