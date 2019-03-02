لميس سلامة: أبو العينين الخيرية توفر وسائل انتقال وكراسي متحركة للمشاركين في 100 مليون صحة

قالت الإعلامية لميس سلامة، إن مؤسسة "أبو العينين الخيرية" لصاحبها رجل الأعمال محمد أبو العينين، تلعب دورًا هامًا في المجتمع.





وأضافت "سلامة"، خلال برنامج "صباح البلد" المُذاع عبر فضائية "صدى البلد" اليوم، السبت، أن المؤسسة تقدم مساعدات كثيرة جدًا في مختلف المجالات، على رأسها؛ مشاركتها في المبادرة الرئاسية "100 مليون صحة"، ولذلك وجهت المؤسسة الدعوة لمواطني محافظة الجيزة للاستفادة من تلك الحملة التي تعد أكبر مبادرة طبية في تاريخ الدولة المصرية.





وتابعت: أن مؤسسة "أبو العينين الخيرية" تبذل قصارى جهدها لدعم المبادرة وتوعية المواطنين للتوافد للمقرات للخضوع للفحص، مشيرة إلى أنها تساعد المواطنين في إرشادهم لأماكن مقرات التواجد.





وأكدت الإعلامية أن المؤسسة توفر وسائل للانتقال، إضافةً إلى توفير كراسٍ متحركة لكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة، لتسهيل مشاركتهم في الحملة.





وقالت أنه لابد أن تلعب مؤسسات المجتمع المدني الدور الذي تلعبه مؤسسة أبو العينين الخيرية لتقديم المساعدة للوطن والمواطنين.