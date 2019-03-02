انتحار طالب لمروره بحالة نفسية سيئة بإيتاي البارود

أقدم طالب مقيم بقرية فراولو بايتاى البارود على الانتحار وتناول "قرص سام خاص بحفظ الغلال" لمروره بحالة نفسية سيئة بسبب خلافات أسريه وتم نقل المصاب لمركز السموم بالمستشفى العام بايتاى البارود.



تلقى اللواء جمال الرشيدى بلاغا من مركز شرطة إيتاى البارود من المستشفى العام بوصول المدعو محمد ج ح 18 سنة طالب ومقيم قرية فراولو بدائرة المركز مصاب إدعاء تسمم نتيجة تناول ماده غير معلومه "وتوفى عقب وصوله.



بتوقيع الكشف الطبي عليه بمعرفة مفتش الصحة، أفاد بتقريره ( عدم وجود إصابات ظاهرية وأن سبب الوفاة هبوط حاد بالدورة الدموية وتوقف بعضلة القلب نتيجة تناول مادة سامة ) ولا يمكن الجزم بوجود شبهه جنائية من عدمه .



بسؤال شقيقه إبراهيم 29 سنة تاجر ومقيم بذات الناحية قررا بتناول شقيقه المذكور قرص لمبيد حشري ( خاص بحفظ الغلال ) لمروره بحاله نفسيه سيئه بسبب خلافات أُسريه .. ولم يتهم أحد بالتسبب في ذلك .،وتحرر المحضر اللازم وجارى العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق..وكلفت إدارة البحث الجنائى بالتحرى عن الواقعه.