الصحف الإماراتية: النيابة المصرية توقف سائق القطار و5 آخرين على ذمة التحقيق بحادث رمسيس.. محمد بن راشد يستقبل وزراء خارجية الدول الإسلامية بالإمارات.. واشنطن تعرض مليون دولار لمعلومات عن أبناء بن لادن

تجدد التظاهرات في الجزائر.. ووقف حركة القطارات إلى العاصمة

قتال عنيف وسط مقديشو

تونس تحبط عملًا إرهابيا باعتراض 19 رسالة مسمومة

البيت الأبيض: قمة محتملة بين ترامب والرئيس الصيني نهاية الشهر الجاري

وأعلن الجيش الوطني الليبي، أمس، تحرير منطقة أم الأرانب، آخر منطقة كانت خارج سيطرته في الجنوب، ليكتمل تحرير الجنوب الليبي بالكامل وسيطرة الجيش الوطني عليه.







وأكد الناطق الرسمي باسم الجيش الليبي، أحمد المسماري، أن قوات الجيش سيطرت على الحدود المشتركة مع النيجر والجزائر.







وقال المسماري إن الجيش سيطر على منطقة أم الأرانب جنوب غربي البلاد، من دون أي مقاومة.

دوليا، أفادت صحيفة "الوطن" بأن الولايات المتحدة عرضت أمس مكافأة مالية قدرها مليون دولار لمن يزوّدها بمعلومات تقود إلى القبض على حمزة بن لادن، نجل مؤسّس تنظيم "القاعدة" الإرهابي أسامة بن لادن وأحد "القياديين الأساسيين" في التنظيم الإرهابي.





وقالت صحيفة "الخليج" إن صحيفة أمريكية كشفت أن الرئيس دونالد ترامب، أمر كبير موظفي البيت الأبيض في مايو الماضي، بمنح صهره ومستشاره جاريد كوشنر، تصريحًا أمنيًّا، مما يمكنه من الاطّلاع على معلومات شديدة السرية.





تناولت الصحف الإماراتية اليوم، السبت، مجموعة من أهم الأنباء على الساحة المحلية والإقليمية والدولية.محليا، سلطت صحيفة "الإمارات اليوم" الضوء على استقبال الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، بقصر الإمارات مساء أمس بحضور الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية والتعاون الدولي، وزراء خارجية الدول الإسلامية الذين بدأوا أعمال اجتماعهم في العاصمة أبوظبي.وقد رحب الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم بالوزراء الذين نقلوا تحيات زعماء ورؤساء حكومات دولهم متمنين لدولة الإمارات دوام التقدم والازدهار في ظل قيادتها الرشيدة.وتمنى بن راشد آل مكتوم لوزراء خارجية دول منظمة التعاون الإسلامي النجاح والتوفيق في اجتماعاتهم والتوصل إلى اقتراحات وتوصيات تصب في خدمة قضايا الشعوب الإسلامية، خاصة ما يتصل منها بالتنمية الاقتصادية والبشرية وغيرها من المواضيع التي تهم الدول الأعضاء وأمنها واستقرارها.وقد ركزت صحيفة "الوطن" على إصدار النائب العام المصري، ليلة أمس، أمرا بحبس 6 أشخاص أربعة أيام على ذمة التحقيق في حادث تصادم جرار قطار بحاجز في محطة القطارات الرئيسية في القاهرة واشتعال النار فيه الأربعاء الماضي.وقال النائب العام في بيان، إنه أمر بحبس سائق القطار ومساعده، وسائق قطار آخر وثلاثة من موظفي السكة الحديدية 4 أيام.وأوضحت صحيفة "البيان" أن وزير الداخلية التونسي هشام الفراتي كشف، أمس، عن اعتراض 19 رسالة تحوي مواد سامة، مشيرًا إلى أنّ مجموعة إرهابية تريد أن تستهدف بها إعلاميين وسياسيين وشخصيات عامة.وأضاف الفراتي، أنّ الرسائل المسمومة التي تم اعتراضها تحتوي على مادة خطيرة وسامة تتمثل في خليط يؤدي مباشرة إلى إصابة من يقدم على استنشاقه، مشيرًا إلى أنّ التحقيق مستمر في القضية.ودعا الفراتي، الشخصيات العامة، إلى أخذ الحيطة والحذر، مؤكدًا أنّ هذه هي المرة الأولى التي يتم فيها اعتماد رسائل مسمومة في تونس، مشدّدًا على أنّ منسوب التهديدات مرتفع، إلّا أنّ اليقظة الأمنية قادرة على إحباط العمليات الإرهابية.وقالت صحيفة "الإمارات اليوم" إن تظاهرات حاشدة في العاصمة الجزائرية انطلقت أمس بمشاركة آلاف المتظاهرين، بالتزامن مع تظاهرات في مدن أخرى، احتجاجًا على ترشح الرئيس عبد العزيز بوتفليقة لولاية خامسة، فيما أوقفت السلطات حركة المرور التي تؤدي إلى وسط العاصمة لمنع المتظاهرين من دخولها، وقامت بتشويش كبير على خدمة الإنترنت، في محاولة لمنع خدمة بث التظاهرات.وتوافد مئات المتظاهرين على ساحة «أول مايو» بوسط العاصمة الجزائر، ثم مروا إلى مبنى البرلمان، وبعده مقر الرئاسة.وقالت صحيفة "البيان" إن الجيش الوطني الليبي أكمل تحرير كامل الجنوب من قبضة المتطرفين، فيما شددت الأمم المتحدة على اعتزامها تسهيل عقد مؤتمر وطني وانتخابات عامة تساعد في إنهاء المرحلة الانتقالية.وحمزة الذي كان يعتبر الابن المفضّل لوالده الذي قتل في عملية كوماندوس أمريكية في باكستان في 2011، مدرج اسمه منذ فترة على اللائحة الأمريكية السوداء للإرهابيين.وقالت وزارة الخارجية الأمريكية إن هذه المكافأة هي مقابل معلومات "تتيح التعرّف عليه أو تحديد مكانه في أي بلد كان".وقالت الصحيفة إن مسئولين كبارًا بالإدارة، انزعجوا من القرار الذي دفع كبير موظفي البيت الأبيض في ذلك الوقت جون كيلي، إلى كتابة مذكرة داخلية بشأن تلقيه أمرًا بمنح كوشنر التصريح الأمني، وكتب مستشار البيت الأبيض في ذلك الوقت دونالد مجان أيضًا مذكرة داخلية تعبر عن مخاوف بشأن كوشنر وكيف أنه أوصى بعدم منحه ذلك التصريح.وأشارت صحيفة "الاتحاد" إلى إعلان البيت الأبيض عن قمة محتملة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب في فلوريدا قبل نهاية الشهر الجاري مع نظيره الصيني شي جينبينج لحسم جوانب رئيسية لاتفاق تجاري.وفي مقابلة على قناة "فوكس بزنيس"، قال المستشار الاقتصادي بالبيت الأبيض لاري كودلو إن الزعيمين قد يوقعان اتفاقًا تجاريًا بين أكبر اقتصادين في العالم عندما يلتقيان في مارأ لاجو منتجع ترامب في فلوريدا.وقد ذكرت صحيفة "البيان" أن خمسة أشخاص لقوا حتفهم إثر إندلاع حريق في مبنى سكني بمدينة نورنبرج غربي ألمانيا.وبحسب بيانات الشرطة، اندلع الحريق في ساعة مبكرة من صباح اليوم، السبت، وقالت متحدثة باسم الشرطة: "كان هناك تسعة أشخاص في المبنى وقت وقوع الحريق صباح اليوم".كما أشارت الصحيفة أيضا إلى اندلاع حريق نشب فوق مبنى تجاري من 33 طابقا في منطقة كناري وارف، وقالت إدارة مكافحة الحرائق في لندن إن نحو 60 من رجال الإطفاء وقد تمكنوا من احتواء الحريق دون وقوع أي إصابات.وأفادت البيان بأنه تم اندلاع قتال شرس وسط مقديشو، أمس، إذ تحاول القوات الصومالية طرد متطرفين متحصنين بجوار فندق فجّروه، أول من أمس، في هجوم أسفر عن مقتل نحو 30 شخصًا، وفجّر مقاتلون من حركة الشباب، قنبلتين أمام فندق مكة المكرمة قبل أن يتراجعوا إلى مبنى مجاور ويطلقوا منه النار على الجنود الذين كانوا يحاولون الدخول. ونُقل جنديان على الأقل من الفندق صباح الجمعة.وأوضحت صحيفة الاتحاد أن زعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون غادر محطة دونج دانج الفيتنامية اليوم السبت بالقطار متوجهًا إلى الصين، في ختام قمة عقدها في هانوي خلال الأسبوع الجاري مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب.وصعد كيم في هذه المحطة الواقعة في شمال فيتنام، إلى القطار الذي تحرك ببطىء في هذه الرحلة الطويلة عبر الصين.