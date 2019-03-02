مسابقة لمبدعي المستقبل بين طلبة المدارس في سيناء

تنظم محافظة شمال سيناء لمسابقة مبدعي المستقبل للعام 2018 /2019م في دورتها الثالثة، بالتعاون بين الإدارة العامة للموهوبين بوزارة التربية والتعليم، ومديرية التربية والتعليم بشمال سيناء، والإدارة العامة للثقافة العامة.. الهيئة العامة لقصور الثقافة.. فرع ثقافة شمال سيناء.



وأشار المهندس محمود طبل مسئول النشر الإقليمي بفرع ثقافة شمال سيناء الى ان المسابقة تتضمن مجالات تأليف قصة وتأليف قصيدة وإلقاء قصيدة (لشاعر من شعراء المحافظة)، وتقديم لوحة إبداعية فنية بعنوان (مصر جميلة)، بينما تشمل شروط المسابقة والتي يشارك فيها جميع مراحل التعليم قبل الجامعي أن يكون العمل من إبداع الطالب وليس منقولا من الغير.



وقال إن الجوائز الممنوحة للفائزين هي طبع الأعمال الفائزة سواء الشعر والقصة والرسوم الإبداعية في كتابين من إصدارات سلسلة (كاتب ورسام) إلى جانب طباعة كتاب للشعر وآخر للقصة ويحتوي الكتابان اللوحات الفنية الفائزة.



كما سيقام مهرجان للتكريم بالمحافظة وتسلم خلاله شهادات تقدير، وسينال الفائزون العشرة على مستوى الجمهورية جوائز مالية، ميداليات ذهبية وفضية وبرونزية وشهادات تقدير من خلال عقد مهرجان بالقاهرة.



وتضم لجنة التحكيم بالمحافظة كاميليا آدم مدير عام الثقافة الجماهيرية والشاعر عبد القادر عيد عياد.. رئيس النادي المركزي وعبد الواحد أحمد مرعي موجه عام اللغة العربية، والدكتورة مني عيادة مدير إدارة الموهوبين بمديرية التربية والتعليم . والمهندسة الفنانة إيناس سمير رئيس قسم الفنون التشكيلية بفرع ثقافة شمال سيناء والمهندس الأديب محمود محمد طبل مسئول النشر الإقليمي بفرع ثقافة شمال سيناء.