تأخر إقلاع 3 رحلات دولية من مطار القاهرة

شهد مطار القاهرة الدولى اليوم السبت، تأخر إقلاع 3 رحلات دولية عن المواعيد المقررة لها بجدول التشغيل وذلك بسبب أعمال الصيانة وظروف التشغيل.



وقالت مصادر ملاحية بمطار القاهرة، إن رحلة خطوط طيران النيل 6111 المتجهة إلى مدريد، ورحلة الخطوط التركية 693 المتجهة إلى إسطنبول، ورحلة الخطوط الكويتية 1544 المتجهة إلى الكويت تأخروا عن المواعيد المقررة لهم بجدول التشغيل لمدة تتراوح بين الساعة والساعتين وذلك بسبب أعمال الصيانة وظروف التشغيل.

