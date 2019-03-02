إعلان الفائزين بمسابقة التحدث بالفصحى والخطابة على مستوى الجمهورية

أعلنت مسابقة التحدث باللغة العربية الفصحى والخطابة والإلقاء الشعري وتعميق دراسة النحو لعام 2018/2019 على مستوى الجمهورية، في عامها السادس والعشرين، أسماء الفائزين بالمراكز الأولى على مستوى طلاب المرحلتين الإعدادية والثانوية، في المسابقة التي نظمت تحت رعاية جامعة الدول العربية ووزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.



واعتمدت لجنة تحكيم المسابقة، اليوم "السبت"، نتيجة المسابقة هذا العام، وتضم اللجنة، الدكتور غازي البنواني والدكتور علي سعد والدكتورعلي ربيع والدكتور حسن النساء والأستاذ خالد السبكي.



وأسفرت نتيجة المرحلة الإعدادية عن تصعيد الطالبة سمية جمال محمد من محافظة الفيوم للمنافسة بالمسابقة على مستوى الوطن العربي، وفاز عشرة طلاب من ذات المرحلة وهم، حبيبة عاطف عبدالعال، من محافظة الإسكندرية، في المركز الأول على مستوى الجمهورية، وذكرى إمبارك عبدالمنصف، من محافظة كفر الشيخ في المركز الثاني، وخلود خليل أمين، من محافظة الشرقية، في المركز الثالث، سهيلة سعد جاب الله، من محافظة البحيرة، في المركز الرابع، ورؤى سلامة عواد، من محافظة القاهرة، في المركز الخامس، وزينب محمد زيدان، من محافظة القليوبية، في المركز السادس، ملك مرسى مرسي، من محافظة المنوفية، في المركز السابع.



وجاءت ريم خالد محمد، من محافظة الجيزة، في المركز الثامن، تلاها عبدالرحمن سعد محب، من محافظة دمياط، وفي المركز العاشر جاء محمد وليد محمد، من محافظة شمال سيناء.



كما أسفرت نتيجة المسابقة على مستوى طلاب المرحلة الثانوية عن تصعيد الطالبة رحاب حمدي محمد، من محافظة دمياط، للمنافسة على مستوى الوطن العربي، كما فاز أيضا كل من: ريم أحمد الحسيني، من محافظة الدقهلية، في المركز الأول على مستوى الجمهورية، وريهام جمال إبراهيم من محافظة شمال سيناء في المركز الثاني، محمد الشحات شميسة، من محافظة البحيرة، في المركز الثالث، ومحمد أشرف عمر، من محافظة الوادي الجديد، في المركز الرابع، تلته أميرة وحيد عبدالرحيم، من محافظة أسيوط، في المركز الخامس.



وجاءت نادية محمد شعبان، من محافظة الإسكندرية، في المركز السادس، تلتها ندى أحمد على الدين، من محافظة القليوبية، في المركز السابع، وإسراء أحمد عبدالحميد، من محافظة كفر الشيخ، في المركز الثامن.



وحصل يوسف محمد محمد، من محافظة مرسى مطروح، على المركز التاسع، تلته آية محمود عبد الغني، من محافظة المنيا، في المركز العاشر.



وأوضح الدكتور علي سعد عضو لجنة التحكيم وأستاذ المناهج وطرق تدريس اللغة العربية الفصحى بجامعة بنها، أن محافظتي دمياط والفيوم ستمثلان مصر في المرحلتين الثانوية والإعدادية على مستوى الوطن العربي، وذلك يوم الأربعاء 13 مارس الجاري.



من جهته، أشار الدكتور غازي البنواني عضو لجنة التحكيم ومدير عام تنمية اللغة العربية بالوزارة إلى أن حفل ختام الفعاليات وتكريم الفائزين في المسابقة على مستوى الجمهورية، وعلى مستوى الوطن العربي سيقام يوم 20 مارس الجاري، وذلك بمقر جامعة الدول العربية بالقاهرة.



يذكر أن مسابقة التحدث باللغة العربية الفصحى والخطابة والإلقاء الشعري وتعميق دراسة النحو، تقيس قدرات الطلاب في الخطابة الارتجالية ومخارج الحروف والالتزام بالقواعد النحوية وتعبيرات الوجه والتمثيل في الأداء والثقة بالنفس والالتزام بالوقت المحدد للإلقاء، فضلا عن الإلقاء الشعري، وعقد مناقشات في الثقافة اللغوية العامة.



وشارك في المسابقة طلاب من مدارس مصر تم تصعيدهم على مستوى الإدارة التعليمية ثم المدريات التعليمية بمختلف المحافظات لتحديد 10 فائزين في كل مرحلة "إعدادية - ثانوية"، بعد اجتياز الامتحان التحريري والشفوي.