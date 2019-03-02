المجلس الملى للكنيسة الأرثوذكسية يعزى الرئيس السيسي في ضحايا حادث محطة مصر

قدم المجلس الملي العام للكنيسة القبطية الأرثوذكسية خالص العزاء للرئيس عبدالفتاح السيسي ولكل المصريين ولأسر ضحايا حادث قطار محطة مصر.



وجاء في نص البيان، المجلس الملي العام للكنيسة القبطية الارثوذكسية وقد هزه الألم لاستشهاد وإصابة عدد من المواطنين نتيجة حادث القطار المؤسف يقدم خالص العزاء للرئيس عبد الفتاح السيسي الأب الحنون لكل المصريين ولمصرنا الحبيبة ولقداسة البابا تواضروس الثاني بطريرك الكرازة المرقسية وكذلك لأسر الأبرياء.



وتابع "ونطلب لهم تعزيات السماء وأن يتقبل من رقدوا من الضحايا، أما المصابين فإن المجلس يدعو لهم بالشفاء العاجل".



