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أخبار البلد

الموسيقى القبطية من النيل إلى التايمز في المركز الثقافي المصري بلندن

السبت 02/مارس/2019 - 10:18 ص
صدى البلد
كتب - سامح سلام
ألقى طبيب القلب والمرتل بالكنيسة القبطية بلندن البروفسير الدكتور ميشيل حنين محاضرة عن الموسيقى القبطية من النيل إلى التايمز، وذلك بالمركز الثقافي المصري بلندن بدعوة من المستشارة الثقافية للسفارة المصرية بلندن.

وعرض الدكتور ميشيل حنين خلال المحاضرة الثقافات المختلفة التي وجدت في مصر عند دخول المسيحية في القرن الأول الميلادي وهي: الفرعونية واليهودية واليونانية والرومانية وتأثيرها على الموسيقى القبطية.

كما عرض سلسلة من نتائج الأبحاث في تحليل الموسيقى القبطية للقداس الباسيلى والمقارنة بين نغمات الألحان في كل من الكنائس القبطية واليونانية.

وعقب المحاضرة ناقش ثلاثة خبراء موسيقيين من خلفيات مختلفة سمات الموسيقى القبطية.

شهد المحاضرة نيافة الأنبا أنجيلوس أسقف لندن والقنصل العام بلندن علاء الدين يوسف والدكتور أحمد المقدم والعديد من أساتذة الجامعة والموسيقيين وأعضاء الجالية المصرية بالمملكة المتحدة.
الموسيقى القبطية من النيل إلى التايمز في المركز الثقافي المصري بلندن
الموسيقى القبطية من النيل إلى التايمز في المركز الثقافي المصري بلندن
الموسيقى القبطية من النيل إلى التايمز في المركز الثقافي المصري بلندن
الموسيقى القبطية من النيل إلى التايمز في المركز الثقافي المصري بلندن

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