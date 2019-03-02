تحضير دبابيس فراخ بالفلفل الحار على طريقة الجاهز

يمكنك تقديم وجبة خفيفة وبسيطة على الغداء دون القيام باى مجهود، وأيضا إعداد وجبة شهية لكي ولعائلتك، لذا قامت الشيف نونا عبر صفحتها الرسمية على فيس بوك بتقديم طريقة تحضير دبابيس الفراخ بالفلفل الحار، وعلى طريقة الجاهز تماما، وذلك باستخدام مكونات بسيطة، وغير مكلفة، وإليكم الوصفة بالتفصيل..



مقادير دبابيس الفراخ بالفلفل الحار:



3/4 كيلو دبابيس فراخ

1 فلفل أحمر حار مفروم

1 كيس صلصة طماطم

ثوم مفروم

كزبرة جافة

زيت

ملح

فلفل أسود



طريقة تحضير دبابيس الفراخ بالفلفل الحار:



نحضر طاسة على النار ونضع بها زيت، وننزل بدبابيس الفراخ نعطيها صدمة من جميع الجهات مع رشة فلفل أسود.



ونضع عليها كيس صلصة بيوريه، وملعقة ثوم مفروم وفلفل حار احمر، ونضع ملح وفلفل أسود، وكزبرة.



ونضع القليل من الماء، ونغطي عليها حتى تمام التسوية، ثم نضعها في طبق التقديم ثم نضع عليها صوص التسوية.