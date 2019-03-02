ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

مرأة

تحضير دبابيس فراخ بالفلفل الحار على طريقة الجاهز

السبت 02/مارس/2019 - 10:22 ص
حضري دبابيس فراخ
حضري دبابيس فراخ بالفلفل الحار على طريقة الجاهز
آية التيجي
يمكنك تقديم وجبة خفيفة وبسيطة على الغداء دون القيام باى مجهود، وأيضا إعداد وجبة شهية لكي ولعائلتك، لذا قامت الشيف نونا عبر صفحتها الرسمية على فيس بوك بتقديم طريقة تحضير دبابيس الفراخ بالفلفل الحار، وعلى طريقة الجاهز تماما، وذلك باستخدام مكونات بسيطة، وغير مكلفة، وإليكم الوصفة بالتفصيل..

مقادير دبابيس الفراخ بالفلفل الحار:

3/4 كيلو دبابيس فراخ
1 فلفل أحمر حار مفروم
1 كيس صلصة طماطم
ثوم مفروم
كزبرة جافة
زيت
ملح
فلفل أسود

طريقة تحضير دبابيس الفراخ بالفلفل الحار:

نحضر طاسة على النار ونضع بها زيت، وننزل بدبابيس الفراخ نعطيها صدمة من جميع الجهات مع رشة فلفل أسود.

ونضع عليها كيس صلصة بيوريه، وملعقة ثوم مفروم وفلفل حار احمر، ونضع ملح وفلفل أسود، وكزبرة.

ونضع القليل من الماء، ونغطي عليها حتى تمام التسوية، ثم نضعها في طبق التقديم ثم نضع عليها صوص التسوية.

ترشيحاتنا

شاهد.. مقابر كوم الشقافة الأثرية قبل افتتاحها غدا

فزع بين أهالي الطوابق بفيصل بسبب الكلاب الضالة

سلاح التدمير والردع.. تفاصيل منظومة إس 500 الروسية

19 سنة مظلوم بالسجن.. سجين عذبته الشرطة بوحشية وطالب بتدخل الرئيس المكسيكي

فضيحة.. منظمات حقوق المرضى متهمة بتلقى رشوة من الشركات الأمريكية

رضوى الشربيني في جامعة القاهرة.. 11 مارس

دليفري الجراد.. تجارة جديدة بالسعودية.. اطلبه أون لاين والاستلام حيا

سيدة تكبر في عمرها 8 مرات في حالة نادرة بين 50 مليون شخص.. صور

مفتي الجمهورية السابق يوصي بالإكثار من ترديد 5 كلمات في المصائب

آيات عرابي تصف رئيس اتحاد القرضاوي بالمنافق

تريزيجيه عن خطوته المقبلة: تلقيت 6 عروضا في الفترة الماضية

مجدي كامل ينشر صورة تجمعه بزوجته وريهام حجاج

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

عاش هنا.. يوثق انتقال أبو العلا البشرى من الإسكندرية للعمل بالـ بى بى سى قبل السينما.. صور

شاهد.. مقابر كوم الشقافة الأثرية قبل افتتاحها غدا

مياه خضراء وعيون دافئة.. وادي الوشواش قطعة من الجنة على أرض الفيروز.. صور

غزل السجاد وصناعة الفخار .. إبداعات فنية لأبناء الوادي الجديد ..صور

أهالي أسوان يشيعون اثنين من ضحايا حادث قطار محطة مصر .. صور

فيديو

صحة الجيزة: 1746 نقطة لفحص المواطنين ضمن 100 مليون صحة.. فيديو
خبير: مومو لعبة تهدد حياة الأطفال ..فيديو
صحة الجيزة: 5 ملايين و400 ألف مواطن مستهدفون في المرحلة الـ3 من 100 مليون صحة.. فيديو
سفير كازاخستان: استفدنا من تجربة مصر لاحتواء الشباب وتشغيلهم وإعدادهم للقيادة
تعرف على درجات الحرارة المتوقعة بالمحافظات اليوم ..فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

ما توقعاتك لمباراة ريال مدريد وبرشلونة في الدوري الإسباني؟

ما توقعاتك لمباراة ريال مدريد وبرشلونة في الدوري الإسباني؟