صحة الجيزة: 1746 نقطة لفحص المواطنين ضمن 100 مليون صحة.. فيديو

قال الدكتور عمران دويدار، مدير العلاقات العامة بمديرية الصحة بالجيزة، إن المبادرة الرئاسية "100 مليون صحة" أكثر من رائعة للكشف عن فيروس "سي" والأمراض غير السارية للمواطنين.



وأضاف "دويدار"، في تصريحاته خاصة لبرنامج "صباح البلد" المٌذاع عبر فضائية "صدى البلد" مع الإعلامية رشا مجدي، اليوم، السبت، أن محافظة الجيزة تندرج ضمن محافظات المرحلة الثالثة للمبادرة، مشيرًا إلى أن الإقبال على مراكز ونقاط الفحص كثيف جدًا.



وأكد أن الفرق الإشرافية متواجدة بالمديرية والإدارات الصحية والمستشفيات، موضحًا أن المستهدف في المحافظة 5 ملايين و400 ألف مواطن مستهدف.



وأوضح أن هناك 1746 مركزا ونقطة مسح ثابتة، و53 عيادة متنقلة، و15 مركز إحالة، و14 مركز علاج لتقديم الخدمة الطبية.

