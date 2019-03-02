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إعادة تشغيل معبر رفح البري لعودة العالقين الأحد

السبت 02/مارس/2019 - 10:31 ص
صدى البلد
احمد صالح
تقرر إعادة تشغيل معبر رفح البري في كلا الاتجاهين أمام الفلسطينيين، غدا الأحد بعد إغلاقه يومين متتاليين للعطلة الأسبوعية يومي الجمعة والسبت.

وقال مصدر مسئول في المعبر إنه يتم التنسيق مع الجانب الفلسطيني على فتح المعبر لعبور العالقين بالجانبين من الطلاب والمرضى والحالات الإنسانية وحاملي الإقامات بمصر وغيرها من الدول العربية والأجنبية والعاملين في الخارج، إلى جانب العائدين من العلاج ورحلات عمل أو من زيارات من الخارج بمصر وباقي الدول العربية والأجنبية.

وأضاف المصدر أنه يتم توفير أطقم عمل إضافية من مختلف الأجهزة العاملة بالمعبر من الجانب المصري لسرعة إنهاء الإجراءات وتيسير عبور الفلسطينيين في كلا الاتجاهين، علاوة على توفير عدد إضافى من السيارات لنقلهم بين الجانبين.

كما يستعد الفوج الأول من مُعتمري قطاع غزة والذي يضم ٨٠٠ معتمر للسفر الي السعودية لأداء مناسك العمرة، حيث سيتم نقلهم إلى مطار القاهرة الدولي عبر بوابات معبر رفح البري في شمال سيناء بعد التنسيق مع الجهات المعنية المصرية.

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