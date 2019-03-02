الأعلى للمستشفيات: الدولة أنهت قوائم الانتظار بشأن زراعة القوقعة السمعية.. فيديو

أكد الدكتور حسام عبد الغفار، أمين عام المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية، أن الدولة المصرية نجحت في اتخاذ خطوات مهمة من أجل إنهاء قوائم الانتظار، خاصة فيما يتعلق بزراعة القوقعة السمعية.



وقال "عبد الغفار"، خلال لقائه ببرنامج "8 الصبح" المذاع عبر فضائية "dmc"، اليوم، السبت، إن هيئة التأمين الصحي بدأت منذ عام 2007 في تغطية نسبة 50% من عملية زراعة القوقعة السمعية.



وأوضح أمين عام المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية، أن تكاليف عملية زراعة القوقعة الآن تصل إلى 260 ألف جنيه بعيدا عن الخطوات التى قامت بها الدولة، منوها بأن الدولة تقوم حاليا بالشراء المجمع للمستلزمات والأجهزة الطبية على مستوى الدولة.

