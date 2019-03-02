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أخبار البلد

صرف 71 ألف جنيه مستحقات متأخرة لـ 4 عمال بالأردن

السبت 02/مارس/2019 - 12:04 م
صدى البلد
هيثم سعد الدين
أعلن وزير القوى العاملة محمد سعفان، أن مكتب التمثيل العمالى التابع للوزارة، بالسفارة المصرية بالعاصمة الأردنية عمان، نجح فى تسوية عدد من شكاوى العمالة المصرية مع أصحاب أعمال بالمملكة الأردنية لصرف مستحقاتهم التى تقدموا بشكوى بشأنها، فضلا عن تعويض الورثة، ورواتب تقاعد لورثة مرحومين، وبلغت 2840 دينارًا أردنيًا، أى ما يوازى 71 ألف جنيه مصرى تقريبا.

وقال هيثم سعد الدين، المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي للوزارة، إن الوزير كلف المكتب بمتابعة مستحقات العمال الذين تقدموا بشكواهم فى هذا الشأن فى إطار الحفاظ على حقوق العمالة المصرية فى الخارج، وحمايتها وصيانتها ومتابعة مستحقاتها وحل مشاكلها أولا بأول.

وأضاف سعد الدين أن المستشار العمالى بالأردن أشرف الحرايرى، قام بالتواصل مع مسئولى الشركات وأصحاب الأعمال التى تقدم العمال بشكاوى ضدهم للمطالبة بمستحقاتهم، وقد أسفر ذلك عن حل شكوى من كل من "علاء" و"بركات. م" ضد الكفيل "أحمد. ع"، وحصلا على جوازي سفرهما، فضلا عن حصول العامل "شريف. أ" على جواز سفره من كفيله "معن. ف".

كما تم حل شكوى المواطن المصري "عرفات. س" ضد ناد أردني بحصوله على نصف راتبه وقدره ١٥٠ دينارًا، بما يعادل ٣٧٥٠ جنيها، وشكوى "محمد. ع"، ضد الكفيل "كمال. أ"، وحصل على ٣٠٠ دينار راتبه، بما يعادل ٧٥٠٠ جنيه، فضلا عن حصول العامل "عصام. ع" على مستحقاته البالغة 1800 دينار، بما يعادل 45 ألف جنيه مصري تقريبا.

وتم إنهاء معاملة دفعة التعويض الواحدة لورثة المرحوم "عشم. ع" بمبلغ 590 دينارا، بما يعادل ١٥ ألف جنيه مصري، وصرف راتب تقاعد لورثة المرحومين "محمد. ع" و"شاكر. ع" من تاريخ الوفاة مع صرف مصاريف الجنازة.

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