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محافظات

خضراوات مجانا.. حملة لدعم الأسر الأكثر احتياجا بشبرا الخيمة.. صور

السبت 02/مارس/2019 - 12:00 م
صدى البلد
إبراهيم الهوارى
أطلقت جمعية شبرا الخير بالقليوبية حملة "أهالينا" لتوزيع الخضراوات الطازجة مجانا على الأسر الأكثر احتياجا بمدينة شبرا الخيمة التي يقطنها نحو مليوني مواطن بمحافظة القليوبية ويأتي ذلك استجابة لحملة رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي بتوفير حياة كريمة للمواطنين الأكثر احتياجا.

وتستهدف حملة "أهالينا" توزيع الخضراوات الطازجة مرتين شهريا على الأسر الأكثر احتياجا بمدينة شبرا الخيمة والمسجلين على قاعدة البيانات الخاصة بالجمعية بعد إجراء أكثر من بحث اجتماعي لهم من قبل الشباب القائم على إدارة الجمعية.

وقال إيهاب فاروق رئيس الجمعية أن حملة أهالينا ليست الأولى ولا الأخيرة لدعم أهالينا في شبرا الخيمة والقليوبية حيث كانت البداية مع تأسيس الجمعية استطعنا تيسير زواج 73 عروسة من اليتيمات ومن الأسر الأكثر احتياجًا ثم توزيع مئات الألحفة على الأسر المتواجدة بقاعدة بيانات الجمعية ثم رسم البهجة مع دخول العام الجديد بتوزيع الهدايا العينية على أهالي شبرا الخيمة.

وأشار إلى أنه مع بداية العام أطلقت الجمعية حملتين لتوزيع اللحوم مجانا على الأهالي واليوم نأتي بتوزيع الخضراوات الطازجة على أهالينا للمساهمة في توفير حياة كريمة مضيفا اننا نجهز العديد من الحملات خلال هذا العام لمساعدة أكثر عدد ممكن من الأسر التي نقوم بالتأكد من حالتهم وأنهم الأكثر احتياجا ومن المقرر أن تطلق الجمعية حملة (بنحبك ياأمي) منتصف مارس الجاري لتكريم أكثر من 30 أم مثالية بالقليوبية.
خضراوات مجانا.. حملة لدعم الأسر الأكثر احتياجا بشبرا الخيمة.. صور
خضراوات مجانا.. حملة لدعم الأسر الأكثر احتياجا بشبرا الخيمة.. صور
خضراوات مجانا.. حملة لدعم الأسر الأكثر احتياجا بشبرا الخيمة.. صور

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