وزير الأوقاف ومحافظ بورسعيد يشهدان انطلاق فعاليات المسابقة الدولية للقرآن الكريم

شهد وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة، اليوم "السبت" واللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، انطلاق فعاليات الدورة الثانية لمسابقة بورسعيد الدولية لحفظ القرآن الكريم.





وأهدى الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف نسخة من كتاب "على مائدة القرآن الكريم" وهو من إصدارات المجلس الأعلى للشئون الإسلامية بوزارة الأوقاف للمتسابقين والمحكمين، موجها رسالة للمتسابقين بضرورة المواظبة والاستمرار في معايشة كتاب الله تعالى تلاوة وحفظا وتدبرا.



