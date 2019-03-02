الأزقة الخلفية يتصدر نسب المشاهدة في تركيا

تمكن مسلسل الأزقة الخلفية من تصدر نسب المشاهدة في تركيا حيث جاء بالمركز الأول وذلك من خلال القائمة التي أصدرها موقع gecce التركي ، فقد إحتل الأرزقة الخلفية المركز الأول أمس الجمعة ليتفوق على مسلسل جوليبري والذي جاء بالمركز الثاني .



أما المركز الثالث فكان من نصيب مسلسل عبد الحميد بينما جاء مسلسل ابنتي بالمركز الرابع .



وتراجع مسلسل عروس إسطنبول هذا الإسبوع ليأتي في المركز الخامس بينما جاء في المركز السادس مسلسل اليمين .

