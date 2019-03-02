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فن

الأزقة الخلفية يتصدر نسب المشاهدة في تركيا

السبت 02/مارس/2019 - 01:11 م
صدى البلد
نورا نبيل
تمكن مسلسل الأزقة الخلفية من تصدر نسب المشاهدة في تركيا حيث جاء بالمركز الأول وذلك من خلال القائمة التي أصدرها موقع gecce التركي ، فقد إحتل الأرزقة الخلفية المركز الأول أمس الجمعة ليتفوق على مسلسل جوليبري والذي جاء بالمركز الثاني .

أما المركز الثالث فكان من نصيب مسلسل عبد الحميد بينما جاء مسلسل ابنتي بالمركز الرابع .

وتراجع مسلسل عروس إسطنبول هذا الإسبوع ليأتي في المركز الخامس بينما جاء في المركز السادس مسلسل اليمين .

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