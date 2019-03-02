ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

حوادث

المشدد 10 سنوات لتشكيل عصابى سرق سيارة محملة بالمواشي بالصف

السبت 02/مارس/2019 - 11:53 ص
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
رامى المهدى
عاقبت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس، 5 متهمين بالسجن المشدد 10 سنوات وعامين لمتهم آخر وانقضاء الدعوى عن متهمين لوفاتهما لارتكابهم جريمة سرقة سيارة محملة بالمواشي بالصف.

وأوضح أمر الإحالة قيام المتهمين "حمادة. ز" و"ممدوح. ع" و"كمال. ض" وكرم. ح" و"أيمن. ش" و"أحمد. م"، و"أحمد. م"، بسرقة السيارة المملوكة للمجني عليه خالد عادل ورؤوس الماشية والهاتفين الجوالين والمبلغ النقدي المملوكين للمجني عليهما عماد حسن ومحمد عبده، وكان ذلك بطريق الإكراه الواقع عليهم وبالطريق العام.

وأشار أمر الإحالة إلى أنه حال استقلال المجني عليهم السيارة اعترض طريقهم المتهمون مستقلين سيارة ربع نقل وهبطوا منها واستوقفوهم مشهرين في وجوههم أسلحة بيضاء ومسدس صوت مهددينهم باستعمالها آمرين إياهم بتسليمهم السيارة والماشية وباقي متعلقاتهم، فبثوا الرعب في أنفسهم وشلوا بذلك مقاومتهم وتمكنوا من الاستيلاء على المنقولات.

ترشيحاتنا

بشرى سارة للأطباء.. مقترح برلماني بزيادة الرواتب إلى 6 آلاف جنيه

4 مشروبات لسد الشهية وحرق الدهون قبل الصيف

فضيحة جديدة لـ قطر.. مجلة أمريكية تكشف ألاعيب الدوحة لكسب ود واشنطن

قصة نجاة الخديوى إسماعيل من الغرق وحبه لـ إمبراطورة فرنسا.. رفض ركوب القطار فأصبح واليا على مصر

ننشر أسماء المعلمين المرشحين لبعثة بالولايات المتحدة الأمريكية ومواعيد مقابلاتهم بالتعليم

طريقة سهلة لتحضير المعمول بالمنزل

موعد مباراة الإسماعيلي وقسنطينة الجزائري في أبطال إفريقيا والقناة الناقلة

ماني يكشف ضحك زملائه بعد قرار كلوب قيامه بدور صلاح

4 وصفات طبيعية للتخلص من رائحة الفم الكريهة

التشكيل المتوقع للإسماعيلي أمام شباب قسنطينة بدوري أبطال أفريقيا

عمرو أديب : رجال أعمال تبرعوا بـ 3 ملايين جنية لأسر ضحايا قطار محطة مصر.. فيديو

التعليم تعلن تفاصيل جديدة عن مسابقة العقود المؤقتة.. اليوم

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد.. 30 صورة جديدة من حفل محمد منير

ضبط راكبة هربت أكثر من مليونى جنيه فى حقيبتها

عاش هنا.. يوثق انتقال أبو العلا البشرى من الإسكندرية للعمل بالـ بى بى سى قبل السينما.. صور

شاهد.. مقابر كوم الشقافة الأثرية قبل افتتاحها غدا

مياه خضراء وعيون دافئة.. وادي الوشواش قطعة من الجنة على أرض الفيروز.. صور

فيديو

الأعلى للمستشفيات: الدولة أنهت قوائم الانتظار بشأن زراعة القوقعة السمعية.. فيديو
شاهد.. زعيم كوريا الشمالية يغادر فيتنام بعد انهيار قمته مع ترامب
سفير كازاخستان: مصر برئيسها القوي بلد مستقر يتجه إلى المستقبل
لميس سلامة: أبو العينين الخيرية توفر وسائل انتقال وكراسي متحركة للمشاركين في 100 مليون صحة
نيفين جامع: دربنا 530 شابا وفتاة للحصول على شهادة أخصائي تصدير.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

ما توقعاتك لمباراة ريال مدريد وبرشلونة في الدوري الإسباني؟

ما توقعاتك لمباراة ريال مدريد وبرشلونة في الدوري الإسباني؟