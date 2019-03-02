المشدد 10 سنوات لتشكيل عصابى سرق سيارة محملة بالمواشي بالصف

عاقبت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس، 5 متهمين بالسجن المشدد 10 سنوات وعامين لمتهم آخر وانقضاء الدعوى عن متهمين لوفاتهما لارتكابهم جريمة سرقة سيارة محملة بالمواشي بالصف.



وأوضح أمر الإحالة قيام المتهمين "حمادة. ز" و"ممدوح. ع" و"كمال. ض" وكرم. ح" و"أيمن. ش" و"أحمد. م"، و"أحمد. م"، بسرقة السيارة المملوكة للمجني عليه خالد عادل ورؤوس الماشية والهاتفين الجوالين والمبلغ النقدي المملوكين للمجني عليهما عماد حسن ومحمد عبده، وكان ذلك بطريق الإكراه الواقع عليهم وبالطريق العام.



وأشار أمر الإحالة إلى أنه حال استقلال المجني عليهم السيارة اعترض طريقهم المتهمون مستقلين سيارة ربع نقل وهبطوا منها واستوقفوهم مشهرين في وجوههم أسلحة بيضاء ومسدس صوت مهددينهم باستعمالها آمرين إياهم بتسليمهم السيارة والماشية وباقي متعلقاتهم، فبثوا الرعب في أنفسهم وشلوا بذلك مقاومتهم وتمكنوا من الاستيلاء على المنقولات.