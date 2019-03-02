ماني يكشف ضحك زملائه بعد قرار كلوب قيامه بدور صلاح

تفاجأ اللاعب السنغالي ساديو ماني، جناح فريق ليفربول، بقرار مدربه الألماني يورجن كلوب، حينما دفع به في مركز المهاجم الصريح بدلًا من محمد صلاح الذي يعاني من تراجع في معدله التهديفي بالمباريات الأخيرة، قبل وقت قليل من مواجهة واتفورد الماضية بالبريميرليج، والتي انتهت لصالح الريدز بخماسية نظيفة.



وقال ماني، في تصريحات لشبكة "سكاي سبورتس" البريطانية: "صراحة، فوجئت تمامًا باللعب في مركز المهاجم الصريح، خاصة أنني لم ألعب في هذا المركز من قبل".



وأضاف: "قبل انطلاق المباراة، تحدث المدرب معي وقال حسنًا سنجري بعض التغييرات وأنت يا ساديو عليك اللعب في مركز المهاجم".



وتابع: "انتبهت مندهشًا إلى زملائي في الفريق وكنت أضحك، وقلت لهم نحن فريق واحد عليكم الوثوق بي، ظل الجميع يضحك علي".



وأكمل: "قلت لهم من اليوم، يجب أن تطلقوا علي اسم رونالدو أو فيرمينو، رد فاينالدوم قائلًا عليك التسجيل، إذا سجلت أهدافًا سنناديك برونالدو".



وقال: "كنت محظوظًا بتسجيل هدفين، أنا سعيد باللعب كجناح أيسر أو أيمن، لكن إذا احتاج الفريق أن ألعب كمهاجم سأحاول مجددًا".



ويستعد ماني لخوض اختبار صعب مع ليفربول أمام مضيفه وجاره إيفرتون، في "ديربي الميرسيسايد"، غدًا، الأحد.