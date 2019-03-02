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أخبار العالم

السعودية تقترب من تطبيق صرف الأموال ببصمة الوجه

السبت 02/مارس/2019 - 11:27 ص
صدى البلد
عرفة البنداري
قال موقع "بيومترك أبديت"، اليوم، السبت، إن المملكة العربية السعودية تقترب من أن تكون أول دولة عربية تطرح ماكينات صراف آلي تعمل بتقنية "التعرف على الوجه".

وأوضح أن شركة سعودية مزودة لماكينات الصرف الآلي، عقدت شراكة عالمية متخصصة في تطوير نموذج أصلي للصور "البيومترية"، وهو الأمر الذي سيتيح استخدام التطبيق للتعرف على وجه العميل عبر تقنية "بلوك تشين"، بدلا من إدخال الرمز السري لسحب الأموال، وللتأكد من هوية العميل، دون الحاجة إلى قاعدة بيانات البنك.

ومن جهته، قال الرئيس التنفيذي للشركة السعودية، طارق عبدات، إن تطوير الأجهزة التي تعتمد على تقنية "التعرف على الوجه" سيساهم بشكل كبير في التقليل من عمليات الاحتيال، مضيفا أن التحول الرقمي عامل أساسي لأهداف "رؤية المملكة 2030".

وأوضح الرئيس التنفيذي للشركة العالمية المنتجة، أرمين إبراهيم، أن هذه التقنية ستتمكن من حل مشكلة تزوير البطاقات والسرقات من أجهزة الصرف الآلي، ما يجعل المعاملات البنكية سهلة وآمنة إلى حد بعيد.

وتم طرح ماكينات الصرف الآلي التي تعمل بتقنية "التعرف على الوجه" في تايوان وإسبانيا في شهر فبراير، وفي شهر يناير، ذكرت تقارير أن "سيفين بنك" التابع لليابان سيطرح ميزة التعرف على الوجه من خلال ماكيناته للصرف الآلي.

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