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تأهيل 117 شابا وشابة ضمن برنامج القيادات بقطاع البترول.. فيديو

السبت 02/مارس/2019 - 01:03 م
المهندس طارق الملا،
المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية
ندى فتح الله
قال الدكتور طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، إن الكوادر البشرية هي جزء مهم وأصيل في تطوير قطاع البترول.

وأضاف "الملا"، في تصريحات لبرنامج "صباح الخير يا مصر" المُذاع عبر الفضائية الأولى المصرية اليوم، السبت، أنه لإيمان الدولة بالشباب واقتناعها بضرورة تمكينهم وتأهيلهم، تم تخصيص برنامج يهدف إلى تأهليهم للقيادة في أسرع وقت ممكن.

وأكد أن هناك 117 شابا وشابة تخرجوا ضمن برنامج تأهل القيادات الشابة والمتوسطة بقطاع البترول.

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