ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

بث مباشر

مشاهدة مباراة الإسماعيلي وشباب قسنطينة الجزائري بث مباشر بتاريخ 02-03-2019 دوري أبطال أفريقيا

السبت 02/مارس/2019 - 11:37 ص
أرشيفية
أرشيفية
القسم الرياضي
يقدم لكم موقع صدى البلد خدمة البث المباشر لمتابعة مواجهة الإسماعيلي أمام منافسه شباب قسنطينة الجزائري في بطولة دوري ابطال افريقيا .

يحل فريق الإسماعيلي ضيفًا على نظيره فريق شباب قسنطينة الجزائري، اليوم، السبت، في تمام السادسة مساء، على ملعب "الشهيد حملاوي"، ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور مجموعات بطولة دوري أبطال أفريقيا.

مشاهدة مباراة الاسماعيلي وشباب قسنطينة بث مباشر 2-3-2019 دوري ابطال افريقيا

ويسعى الإسماعيلي في مواجهة اليوم، لتحقيق الفوز على قسنطينة الجزائري، للحفاظ على آماله الضئيلة في التأهل إلى الدور المقبل.

مشاهدة مباراة الاسماعيلي والنادي الرياضي القسنطينى بث مباشر بتاريخ 02-03-2019 دوري أبطال أفريقيا

وأكد سيدومير يانوفيسكي مدرب الإسماعيلي، في المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة، أن فريق الدراويش ليس لديه ما يخسره، وأن الفريق قادر على العودة بالنقاط الثلاث.

وأشار يانوفيسكي، إلى أنه درس جيدًا طريقة لعب الفريق الجزائري خلال مشواره الحالي في البطولة الأفريقية، ولديه أسلحته لتحقيق الفوز اليوم.

وتعد فرص الإسماعيلي في عبور دور المجموعات ضئيلة، بعدما حصد نقطة وحيدة في أول 3 جولات بالبطولة الأفريقية.

ويحتل الدراويش المركز الأخير في جدول ترتيب المجموعة الثالثة بنقطة وحيدة، بينما يحتل الفريق الجزائري المركز الثاني برصيد 7 نقاط.







ترشيحاتنا

بشرى سارة للأطباء.. مقترح برلماني بزيادة الرواتب إلى 6 آلاف جنيه

سوق السيارات المستعملة.. شاهد أسعار كيا كارينز بعد إلغاء الجمارك.. فيديو

احذر.. 6 كلمات شائعة بين الناس وقت المصيبة تفتح الباب للشيطان

تريزيجيه عن خطوته المقبلة: تلقيت 6 عروضا في الفترة الماضية

4 مشروبات لسد الشهية وحرق الدهون قبل الصيف

ماني يكشف ضحك زملائه بعد قرار كلوب قيامه بدور صلاح

التعليم تعلن تفاصيل جديدة عن مسابقة العقود المؤقتة.. اليوم

شاهد.. زعيم كوريا الشمالية يغادر فيتنام بعد انهيار قمته مع ترامب

مواعيد مباريات اليوم السبت 2 -3- 2019 والقنوات الناقلة

عاش هنا.. يوثق انتقال أبو العلا البشرى من الإسكندرية للعمل بالـ بى بى سى قبل السينما.. صور

ضرة أنغام: سيظل أحمد إبراهيم والد أطفالي

سيدة تكبر في عمرها 8 مرات في حالة نادرة بين 50 مليون شخص.. صور

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ضبط راكبة هربت أكثر من مليونى جنيه فى حقيبتها

عاش هنا.. يوثق انتقال أبو العلا البشرى من الإسكندرية للعمل بالـ بى بى سى قبل السينما.. صور

شاهد.. مقابر كوم الشقافة الأثرية قبل افتتاحها غدا

مياه خضراء وعيون دافئة.. وادي الوشواش قطعة من الجنة على أرض الفيروز.. صور

غزل السجاد وصناعة الفخار .. إبداعات فنية لأبناء الوادي الجديد ..صور

فيديو

شاهد.. زعيم كوريا الشمالية يغادر فيتنام بعد انهيار قمته مع ترامب
سفير كازاخستان: مصر برئيسها القوي بلد مستقر يتجه إلى المستقبل
لميس سلامة: أبو العينين الخيرية توفر وسائل انتقال وكراسي متحركة للمشاركين في 100 مليون صحة
نيفين جامع: دربنا 530 شابا وفتاة للحصول على شهادة أخصائي تصدير.. فيديو
الإعلامية رشا مجدي تشارك بـ 100 مليون صحة على الهواء.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

ما توقعاتك لمباراة ريال مدريد وبرشلونة في الدوري الإسباني؟

ما توقعاتك لمباراة ريال مدريد وبرشلونة في الدوري الإسباني؟