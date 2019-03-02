مشاهدة مباراة الإسماعيلي وشباب قسنطينة الجزائري بث مباشر بتاريخ 02-03-2019 دوري أبطال أفريقيا

يقدم لكم موقع صدى البلد خدمة البث المباشر لمتابعة مواجهة الإسماعيلي أمام منافسه شباب قسنطينة الجزائري في بطولة دوري ابطال افريقيا .



يحل فريق الإسماعيلي ضيفًا على نظيره فريق شباب قسنطينة الجزائري، اليوم، السبت، في تمام السادسة مساء، على ملعب "الشهيد حملاوي"، ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور مجموعات بطولة دوري أبطال أفريقيا.



مشاهدة مباراة الاسماعيلي وشباب قسنطينة بث مباشر 2-3-2019 دوري ابطال افريقيا



ويسعى الإسماعيلي في مواجهة اليوم، لتحقيق الفوز على قسنطينة الجزائري، للحفاظ على آماله الضئيلة في التأهل إلى الدور المقبل.



مشاهدة مباراة الاسماعيلي والنادي الرياضي القسنطينى بث مباشر بتاريخ 02-03-2019 دوري أبطال أفريقيا



وأكد سيدومير يانوفيسكي مدرب الإسماعيلي، في المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة، أن فريق الدراويش ليس لديه ما يخسره، وأن الفريق قادر على العودة بالنقاط الثلاث.



وأشار يانوفيسكي، إلى أنه درس جيدًا طريقة لعب الفريق الجزائري خلال مشواره الحالي في البطولة الأفريقية، ولديه أسلحته لتحقيق الفوز اليوم.



وتعد فرص الإسماعيلي في عبور دور المجموعات ضئيلة، بعدما حصد نقطة وحيدة في أول 3 جولات بالبطولة الأفريقية.



ويحتل الدراويش المركز الأخير في جدول ترتيب المجموعة الثالثة بنقطة وحيدة، بينما يحتل الفريق الجزائري المركز الثاني برصيد 7 نقاط.















