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شاهد.. زعيم كوريا الشمالية يغادر فيتنام بعد انهيار قمته مع ترامب

السبت 02/مارس/2019 - 11:34 ص
زعيم كوريا الشمالية
زعيم كوريا الشمالية كيم جونج
كـريـم الخـطيب
غادر زعيم كوريا الشمالية كيم جونج فيتنام بعد زيارة استمرت ليومين، بعد وقت قصير من ختام ثاني اجتماع بين كيم والرئيس الأمريكي دونالد ترامب في هانوي دون التوصل لاتفاق.

وعقدت القمة الثانية بين كيم وترامب، في هانوي عاصمة فيتنام خلال 27 و28 فبراير، وانتهت دون التوقيع على أي وثائق.

وانتهت المفاوضات بين ترامب وكيم أمس، الخميس، دون اتفاق أو أي خطة لاجتماع ثالث بين الزعيمين أو وفديهما.

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