إطلاق أول مركز لحماية ومراقبة التجارة الإلكترونية فى مصر

بالتزامن مع النمو الملحوظ للمعاملات والتجارة الإلكترونية داخل مصر خلال السنوات الماضية، وتزايد الطلب على هذه الأنشطة عبر شبكات الإنترنت، وتعرض الكثير من المواطنين لعمليات نصب واحتيال وغش تجارى باسم التجارة الإلكترونية، صدر قرار الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة رقم 1183 / ع لسنة 2018، بشأن الترخيص للمركز العالمي لحماية التجارة الإلكترونية (WCPEC)، من قبل الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.





وبناءً على قانون التجارة وعلى القانون المدنى، وعلى القانون رقم 72 لسنة 2017 بإصدار قانون الاستثمار، وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1820 لسنة 2015 باللائحة التنفيذية لقانون ضمانات وحوافز الاستثمار، وعلى قرار الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة رقم 458 لسنة 2015، وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1453 لسنة 2018، وعلى قرار رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة رقم 1108 / ت لسنة 2011 في عام 2018 بعد أن أعلن مدير ورئيس مجلس ادارة المركز العالمي لحماية التجارة الإلكترونية (WCPEC)، إطلاق برنامج لحماية التجارة والمعاملات التجارية الإلكترونية ولتنمية تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات فى مصر، لتحقيق تجارة إلكترونية آمنة بحلول 2020.



ويعد المركز هو أول جهة مسئولة فى مصر، عن حماية التجارة والمعاملات التجارية الإلكترونية، وإعداد الخطط والاستراتيجيات المتعلقة بحماية المعاملات والتجارة الإلكترونية، وتنفيذها، حيث أطلق المركز العالمى لحماية التجارة الإلكترونية مخططًا لحماية التجارة الإلكترونية والتحصيل الضريبى، وإضافة طابع الثقة للمجتمع للتعامل مع المتاجر الإلكترونية، والتى يتم تقويمها من خلال أدوات وسياسات وقوانين صارمة لتأكيد مصداقيتها وشفافيتها فى تعاملها مع المجتمع، تحت إشراف نخبة من المتخصصين فى مجال التقنية والتجارة الإلكترونية.ويجرى المركز اختبارات للمتاجر الإلكترونية للتأكد من مصداقيتها، وتقديمها خدمات ما بعد البيع، وجودة التعامل مع العملاء، لمنحها شهادة ثقة، ومن ثم يتم الإعلان عن المتاجر الحاصلة على شهادة الثقة لدعم التعامل معها من قبل المواطنين دون أى شكوك، بالإضافة إلى مسئولية المركز عن الفصل فى النزاعات بين المتعاملين مع المتاجر الإلكترونية، وفى حال تكرار الشكاوى من متجر ما يتم حجب الثقة عنه وإزالة المتجر من قائمة الموثوق بهم.وأطلق المركز العالمى لحماية التجارة الإلكترونية، خدمة توثيق تجار شبكات التواصل الاجتماعى، والمتعاملين بالتجارة الإلكترونية سواء كان تاجرا أو مشتريا، تحت مُسمى "مستهلك إلكترونى"، وذلك لإحكام نظام مراقبى كامل يحمى المستهلك الإلكترونى من الغش التجارى والنصب، عبر المواقع والمتاجر المنتشرة عبر الإنترنت، ولضمان المبالغ المدفوعة للمنتج من المستهلك، وجودة المنتج والشحن والتوصيل، بحيث يتم احتجاز المبلغ المدفوع للتاجر لدى المركز العالمى لحماية التجارة الإلكترونية لحين أن يستلم المستهلك الإلكترونى المنتج، وفحصه للتأكد من مطابقته للمواصفات التى بناءً عليها قرر شراء المنتج، وفى حال ظهور أى عيوب بالمنتج يتم استرداد المبلغ فى حسابه أوتوماتيكيا، بمجرد إبلاغ المركز، ولا يتم خصم أى مبلغ من المستهلك الإلكترونى.