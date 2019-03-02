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رياضة

موعد مباراة الإسماعيلي وقسنطينة الجزائري في أبطال إفريقيا والقناة الناقلة

السبت 02/مارس/2019 - 11:36 ص
صدى البلد
إسراء أشرف
يحل فريق الإسماعيلي ضيفًا على نظيره فريق شباب قسنطينة الجزائري، اليوم، السبت، ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور مجموعات بطولة دوري أبطال إفريقيا.

ومن المقرر أن تنطلق صافرة اللقاء بين الفريقي، في تمام السادسة مساءً بتوقيت القاهرة، على ملعب "الشهيد حملاوي" بالجزائر.

القناة الناقلة:
beIN SPORTS HD 7

وتعد فرص الإسماعيلي في عبور دور المجموعات ضئيلة، بعدما حصد نقطة وحيدة في أول 3 جولات بالبطولة الأفريقية.

ويحتل الدراويش المركز الأخير في جدول ترتيب المجموعة الثالثة بنقطة وحيدة، بينما يحتل الفريق الجزائري المركز الثاني برصيد 7 نقاط.

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