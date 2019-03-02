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محافظات

محافظ البحر الأحمر يطالب التموين بضبط الأسعار

السبت 02/مارس/2019 - 11:42 ص
صدى البلد
إبراهيم جادالله
طالب أحمد عبد الله، محافظ البحر الأحمر، من الجهات المختصة المرور على الأسواق والالتزام بالأسعار المحددة من قبل مديرية التموين.

وأصدر المحافظ تعليماته إلى مديرية التموين، بمراقبة الأسعار بالسوق؛ للقضاء على ظاهرة ارتفاع الأسعار واستغلال بعض التجار، مشيرًا إلى أن المحافظة تضع نصب أعينها خدمة الجميع وضبط الأسواق لخدمة المواطنين والتخفيف عن كاهلهم.
محافظ البحر الأحمر يطالب التموين بضبط الأسعار
محافظ البحر الأحمر يطالب التموين بضبط الأسعار
محافظ البحر الأحمر يطالب التموين بضبط الأسعار

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