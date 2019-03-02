ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

حوادث

رئيس جنايات كفر الشيخ يوجه رسالتين قويتين قبل النطق بإعدام قاتل زوجته وأطفاله

السبت 02/مارس/2019 - 11:55 ص
المجني عليها واطفالها
المجني عليها واطفالها
محمود زيدان
وجه المستشار بهاء المري، رئيس محكمة جنايات كفر الشيخ، اليوم، السبت، رسالتين، قبل النطق بالحكم بالإعدام شنقًا على أحمد عبد الله، الطبيب المتهم بقتل زوجته وأطفاله بكفر الشيخ، قائلًا: "باسم الله فتحت الجلسة، الأحكام والقرارات، وقبل النطق بالحكم هناك رسالتان اقتضتهما ظروف هذه القضية الدخيلة على مجتمعنا، فالقضاء جزء من كيان هذا المجتمع وضميره يعيش آلامه وهمومه وأفراحه وأتراحه".

وأضاف المري: "أما الرسالة الأولى فإلى جموع الناس أقول، هذه الجريمة البشعة تجسد آثار شك أحال بيتًا إلى مجزرة نُحرت في صحنه الرقاب، فهل من عودة إلى حظيرة الدين والإنسانية ونبذ حمية الجاهلية الأولى".

وتابع رئيس المحكمة قائلا: "أما الرسالة الثانية، فإلى الدعاة الثقات أقول، أعيدوا الناس للدين وأعيدوا الدين اليسر لهم، ازرعوا في عقولهم وقلوبهم أحكامه القويمة وتعاليمه السمحة اليسيرة، علموهم الإيمان قبل القرآن وتزكية النفوس قبل تلقي الدروس".

وأكمل: "أنشئوا عقولًا جديدة بخطاب جديد بفكر جديد وبلسان جديد، ذكروهم بهدي المبعوث رحمة للعالمين – صلى الله عليه وسلم – ومنه "رفقًا بالقوارير"، "ومن لا يرحم لا يُرحم"، مرددا قوله سبحانه وتعالي: "إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَذِكْرَىٰ لِمَن كَانَ لَهُ قَلْبٌ أَوْ أَلْقَى السَّمْعَ وَهُوَ شَهِيدٌ".

كانت الدائرة الأولى بمحكمة جنايات كفر الشيخ، برئاسة المستشار بهاء المري، رئيس المحكمة، قضت صباح اليوم، بإجماع الآراء وبعد استطلاع فضيلة مفتي الجمهورية بمعاقبة أحمد عبد الله زكي، الطبيب المتهم بقتل زوجته وأطفاله الثلاثة، بالإعدام شنقًا.

ترشيحاتنا

ننشر أسماء المعلمين المرشحين لبعثة بالولايات المتحدة الأمريكية ومواعيد مقابلاتهم بالتعليم

مواعيد مباريات اليوم السبت 2 -3- 2019 والقنوات الناقلة

شاهد.. موقف محرج لماكرون بسبب السترات الصفراء

محافظ القاهرة: 600 أتوبيس نقل عام لخدمة الجماهير ببطولة افريقيا

مفتي الجمهورية السابق يوصي بالإكثار من ترديد 5 كلمات في المصائب

بشرى سارة للأطباء.. مقترح برلماني بزيادة الرواتب إلى 6 آلاف جنيه

إليسا تعاني من تورم في يدها..شاهد

منى الشاذلي تدخل الأعلى مشاهدة بسبب ويزو

فزع بين أهالي الطوابق بفيصل بسبب الكلاب الضالة

جهاز كشف الجواسيس.. يفضحهم حتى لو لبسوا أقنعة

ضاحى خلفان: أردوغان ضائع تائه منبوذ شرقا وغربا

الأرصاد تحذر من طقس هذا الأسبوع.. فيديو

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد.. 30 صورة جديدة من حفل محمد منير

ضبط راكبة هربت أكثر من مليونى جنيه فى حقيبتها

عاش هنا.. يوثق انتقال أبو العلا البشرى من الإسكندرية للعمل بالـ بى بى سى قبل السينما.. صور

شاهد.. مقابر كوم الشقافة الأثرية قبل افتتاحها غدا

مياه خضراء وعيون دافئة.. وادي الوشواش قطعة من الجنة على أرض الفيروز.. صور

فيديو

الأعلى للمستشفيات: الدولة أنهت قوائم الانتظار بشأن زراعة القوقعة السمعية.. فيديو
شاهد.. زعيم كوريا الشمالية يغادر فيتنام بعد انهيار قمته مع ترامب
سفير كازاخستان: مصر برئيسها القوي بلد مستقر يتجه إلى المستقبل
لميس سلامة: أبو العينين الخيرية توفر وسائل انتقال وكراسي متحركة للمشاركين في 100 مليون صحة
نيفين جامع: دربنا 530 شابا وفتاة للحصول على شهادة أخصائي تصدير.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

ما توقعاتك لمباراة ريال مدريد وبرشلونة في الدوري الإسباني؟

ما توقعاتك لمباراة ريال مدريد وبرشلونة في الدوري الإسباني؟