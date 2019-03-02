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بث مباشر مباراة ريال مدريد وبرشلونة بتاريخ 02-03-2019 الدوري الإسباني

السبت 02/مارس/2019 - 11:41 ص
صدى البلد
القسم الرياضي
يقدم صدي البلد خدمة البث المباشر لمتابعة مباراة الكلاسيكو بين فريق ريال مدريد وبرشلونة اليوم في تمام الساعة العاشرة الا ربع ضمن منافسات الدوري الإسباني .

مشاهدة مباراة ريال مدريد وبرشلونة بث مباشر 2-3-2019 الدوري الاسباني
يستضيف فريق ريال مدريد غريمه التقليدي برشلونة، اليوم، السبت، الساعة العاشرة إلا ربع مساءً، في المواجهة الرابعة بـ"الكلاسيكو"، خلال الموسم الحالي، والثانية في أقل من أسبوع، على ملعب "سانتياجو برنابيو"، ضمن منافسات الجولة الـ26 من الدوري الإسباني لكرة القدم "لا ليجا".

مشاهدة مباراة ريال مدريد وبرشلونة بث مباشر 2-3-2019 الدوري الاسباني
أصبح الثأر من برشلونة هو الهدف المباشر لريال مدريد إلى جانب رغبته في مواصلة الانتصارات بالدوري الإسباني، واستعادة التوازن بعدما خسر أمامه 3-0 بإياب كأس ملك إسبانيا، بالمباراة التي جمعت بينهما على ملعب "سانتياجو برنابيو"، يوم الأربعاء الماضي.

مشاهدة مباراة ريال مدريد وبرشلونة بث مباشر 2-3-2019 الدوري الاسباني
و يسعى برشلونة في مباراة الكلاسيكو اليوم، لتعميق جراح ريال مدريد، وخطف النقاط الثلاث، من أجل إنهاء آماله في حصد لقب الليجا هذا الموسم.

ويخشى المرينجي غضب جماهيره في سانتياجو برنابيو، في حال هزيمته الثالثة بالمباراة الرابعة أمام برشلونة الموسم الجاري.

مشاهدة مباراة ريال مدريد وبرشلونة بث مباشر بتاريخ 02-03-2019 الدوري الاسباني

وكان البارسا حقق الفوز على المرينجي بخماسية قاسية، بالمباراة التي أقيمت على "ملعب كامب نو" في الدور الأول من الليجا.

ويفتقد ريال مدريد في مواجهة اليوم، لجهود ناتشو فرنانديز للإيقاف، وماركوس يورينتي للإصابة، كما تحوم الشكوك حول مشاركة رفائيل فاران بعد الإصابة التي تعرض لها أمام البارسا في المباراة الأخيرة.

وخاض الملكي 25 مباراة في الليجا حتى الآن، حقق الفوز في 15 مباراة وتعادل في 3 مباريات، بينما خسر 7 مباريات، فيما حقق البارسا الفوز في 17 مباراة وتعادل في 6 مباريات وخسر مباراتين فقط.

ويتربع برشلونة على قمة جدول ترتيب فرق الدوري الإسباني، برصيد 57 نقطة، متفوقًا بفارق 9 نقاط عن ريال مدريد الذي يحتل المركز الثالث برصيد 48 نقطة.







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ما توقعاتك لمباراة ريال مدريد وبرشلونة في الدوري الإسباني؟