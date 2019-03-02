١٠٠ مليون صحة تنتقل لمنازل كبار السن بقرى بلبيس بالشرقية..فيديو وصور

انتقلت مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، فى لافتة إنسانية للقضاء على فيروس «سي» والكشف عن الأمراض غير السارية ضغط، سكر، سمنة تحت شعار١٠٠ مليون صحة في قرى بلبيس بالشرقية، إلى منازل كبار السن وذوى الاحتياجات الخاصة والحالات المرضية التي يتعذر فيها الحركة لإجراء الفحوصات والتحاليل الطبية .



وتتمركز الحملة أيضا فى أماكن يتم تخصيصها من قبل شباب القرى التابعة للمركز منها قرية السعيدية ،تل روزن ، بيرعمارة ، انشاص ،شبرا النخلة ، كفر أيوب، ميت جابر، ميت حمل،بقيادة العميد حاتم السبع رئيس مجلس مدينة بلبيس والدكتور خالد مصلحى مدير إدارة بلبيس الصحية والدكتورة دعاء فايق نائب مدير الإدارة بالمركز.



وأكد أيمن لطفى أحد الذين أجرت عليهم الفحوصات، بأن الحملة هي عمل إيجابي، يخدم كافة المواطنين، فقراؤهم وأغنياؤهم باعتبارها أول حملة تشمل طبقات المجتمع المصرى.