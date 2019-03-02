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ثقافة

ثقافة القليوبية تطلق صالون بنها الثقافي

السبت 02/مارس/2019 - 11:58 ص
صدى البلد
جمال الشرقاوي
نظمت الهيئة العامة لقصور الثقافة صالون بنها الثقافي بفرع ثقافة القليوبية أمس الأول، بدأ عزب بالحديث عن الشاعر محمود الحلواني وعن أعماله الأدبية وكونه ناقد فني وأدبي وباحث كبير وله إنجازات وإسهامات في هذا المجال في قصيدة العامية، حيث يعد من رواد التجريب في مجال قصيدة العامية والفصحى، كما يمتاز الحلواني برؤية مختلفة أضافت لقصيدة العامية.

وأكّد الشاعر طارق عمران أن الحلواني له بصمة كبيرة في مجال الشعر والنقد المسرحي وكذلك دور ثقافي كبير.

كما أعرب الشاعر محمود الحلواني عن شكره للحضور والشعراء وتحدث عن مشواره الثقافي وعن رؤيته لنقد الأعمال الشعرية والفنية، وأنه يعتبر نفسه قارئ أدب أكثر من ناقد، وتحدث كثيرا عن شاعر العامية مجدي الجبري وأنه مثله الأعلى في شعر العامية والذي يمتاز بشخصية تراجيدية ولكن لم يتاح له الوقت الكافي، وأيضا تحدث عن صلاح جاهين وفؤاد حداد اللذين كانا روح مصر وتركا تراثا ضخما جدا، قدّم نموذجين من تجربته الأول بعنوان "أعمى بيقرا كتابه بتصوف"، والثاني "موال حلو المعاني".

وبانتهاء الجزء الأول من الصالون، ألقت الشاعرة منى الغريب قصيدتين بعنوان "الساعة دقت الرابعة في راديو الجيران، وعلى أول جسر بلدنا" تلاها مجموعة من القصائد للشعراء "ربيع عبد الرازق، حسن هزاع، إسلام شمس الدين، نجاة مبارك وناصر أبو غز".

واختتمت فقرات الصالون بفقرة فنية تم فيها دمج الموسيقى والغناء بإلقاء الشعر بمشاركة المايسترو أحمد يسري والفنانة إنجي والشاعر مجدي أبو الخير.

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