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بث مباشر لمتابعة أحداث مباراة أرسنال محمد النني وتوتنهام بالدوري الإنجليزي

السبت 02/مارس/2019 - 11:51 ص
صدى البلد
القسم الرياضي
يقدم صدى البلد خدمة البث مباشر لمتابعة أحداث المباراة القوية بين فريق أرسنال وتوتنهام، ضمن منافسات الجولة الـ29 من بطولة الدوري الإنجليزي لكرة القدم "البريميرليج".

مشاهدة مباراة أرسنال وتوتنهام هوتسبير بث مباشر 2-3-2019 الدوري الإنجليزي
يحل فريق أرسنال الذي يلعب بين صفوفه الدولي المصري محمد النني، ضيفًا على توتنهام هوتسبير، اليوم، السبت، في تمام الثانية والنصف ظهرًا، على ملعب "ويمبلي"، ضمن منافسات الجولة الـ29 من بطولة الدوري الإنجليزي لكرة القدم "بريميرليج".

مشاهدة مباراة أرسنال وتوتنهام هوتسبير بث مباشر 2-3-2019 الدوري الإنجليزي
ويدخل أرسنال مواجهة اليوم، بمعنويات مرتفعة بعدما فاز على بورنموث بنتيجة 5-1 في الجولة الماضية، ويتطلع لتعميق جراح السبيرز الذي عانى في آخر مباراتين بالبريميرليج.

بينما يتطلع توتنهام في مواجهة اليوم أمام الجانرز، لنسيان أحزانه وتجاوز الهزيمتين في آخر مباراتين بالـ"بريميرليج" أمام بيرنلي بنتيجة 2-1 وتشيلسي بنتيجة 2-0.

وخاض المدفعجية 28 مباراة في البريميرليج حتى الآن، وتمكن من الفوز في 17 مبارا وتعادل في 5 وخسر 6، بينما حقق توتنهام الفوز في 20 مباراة وخسر 8 مباريات بينما لم يتعادل في مباراة حتى الآن.

ويحتل أرسنال المركز الرابع في جدول ترتيب فرق الدوري الإنجليزي برصيد 56 نقطة، بينما يأتي السبيرز في المركز الثالث برصيد 60 نقطة.

ويلتقي اليوم أيضًا، ولفرهامبتون مع كارديف سيتي، وبيرنلي مع كريستال بالاس، وبرايتون مع هيدرسفيلد تاون، ومانشستر يونايتد مع ساوثهامبتون، وبورنموث مع مانشستر سيتي، ووستهام يونايتد مع نيوكاسل يونايتد، ضمن منافسات الجولة ذاتها.





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