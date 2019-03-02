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"أوقاف الإسكندرية" تعلن عن وجود لجنة فتاوى دائمة بمساجد الجمرك

السبت 02/مارس/2019 - 11:56 ص
صدى البلد
أحمد عبد العزيز
أعلنت مديرية الأوقاف بالإسكندرية، عن وجود فقهاء في الدين والمشايخ بـ3 مساجد بنطاق حي الجمرك، لتوفير المشورة والإجابات الفقهية السليمة لتساؤلات واستفسارات المواطنين في الدين وأمور الدنيا.

والمساجد التي تتوافر فيها الفتاوى يوميًا هي، مسجد أبي العباس المرسي بتواجد الشيخ محمد يوسف خليل، ومسجد إبراهيم باشا بالمنشية بتواجد الشيخ محمد مبروك ناصر، ومسجد رمضان شحاتة بالمنشية بتواجد الشيخ عادل أبو الفتوح الزهيري.

وتستقبل هذه المساجد المواطنين يوميًا من الأحد للخميس، من بعد صلاة العصر حتى صلاة العشاء، لتلقي استفساراتهم وتوفير الآراء الفقهية السليمة.

وأوضح الشيخ محمد خشبة، وكيل وزارة الأوقاف أن هذا يأتي إستجابًة لتوصية المجلس التنفيذي السابق بديوان عام حي الجمرك، وذلك منعًا لانتشار الفتاوى الخاطئة من غير المتخصصين.

وأشار إلى أنه كلف مدير إدارة الأوقاف بالجمرك لوضع خطة لاستقبال استفسارات المواطنين وتساؤلاتهم طوال الوقت.

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