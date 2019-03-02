سويلم ينظم حفل تكريم لبراعم نادى أبو حماد المتميزين

حرص اللواء ثروت سويلم النائب البرلماني عن دائرة أبو حماد بالشرقية والمدير التنفيذي لاتحاد الكرة على حضور حفل تكريم فريق نادي أبو حماد وتكريمهم بعد حصول الفريق، والذي يسمى بنجوم المستقبل على المركز السادس على مستوى الجمهورية.



ووعد سويلم الذي قوبل بترحاب كبير بدعم النادى خلال الفترة المقبلة بجانب تدعيمه الكبير له خلال الفترة الماضية.



وينظم الدكتور ثروت سويلم حفلا كبيرا يحضره محافظ الشرقية لتكريم هؤلاء البراعم المتميزين في يوم الوفاء والذي ينظمه سويلم تحت رعايته.